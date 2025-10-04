Trasladado al hospital después de chocar con su bici contra una furgoneta en la carretera Ledesma

El Servicio de Emergencias 112 Castilla y León recibía, en la noche de este viernes, un aviso por un accidente de tráfico en Salamanca, en la carretera Ledesma, 109.

Un varón de 39 años habría chocado con su bicicleta contra una furgoneta y, producto de la colisión, habría resultado herido en un brazo.

Hasta allí se desplazaron tanto agentes de la Policía Local como de la Nacional y sanitarios de Sacyl con una ambulancia de soporte vital básico. En esta misma, el hombre ha sido trasladado al Hospital de Salamanca instantes después.