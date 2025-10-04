Trasladado al hospital después de chocar con su bici contra una furgoneta en la carretera Ledesma

El conductor de la bicicleta, un varón de 39 años, habría resultado herido en un brazo

Urgencias hospital de Salamanca
Urgencias hospital de Salamanca | Salamanca24horas

El Servicio de Emergencias 112 Castilla y León recibía, en la noche de este viernes, un aviso por un accidente de tráfico en Salamanca, en la carretera Ledesma, 109.

Un varón de 39 años habría chocado con su bicicleta contra una furgoneta y, producto de la colisión, habría resultado herido en un brazo.

Hasta allí se desplazaron tanto agentes de la Policía Local como de la Nacional y sanitarios de Sacyl con una ambulancia de soporte vital básico. En esta misma, el hombre ha sido trasladado al Hospital de Salamanca instantes después.

Noticias y galerías relacionadas
Las drogas marcan la madrugada de este viernes en Salamanca

También te puede interesar

Lo último

    Logotipo Salamanca24horas.com    

        ¡Conéctate con Salamanca24horas!    

   

        Síguenos en nuestras redes sociales para no perderte ninguna noticia, reportaje o evento en Salamanca.    

   
stats