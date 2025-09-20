Trasladado al hospital un repartidor en moto tras colisionar con un turismo en Salamanca

A las 14:26 horas de este sábado, 20 de septiembre, el conductor de una moto, de una pizzería de Salamanca, ha sufrido un accidente contra un turismo en la avenida Filiberto Villalobos.

Según ha confirmado el Servicio de Emergencias de Castilla y León, el aviso ha sido recibido por el 1-1-2 que ha movilizado rápidamente a la Policía Nacional de la capital del Tormes, la Policía Local de Salamanca y una ambulancia que ha atendido in situ, primeramente, al herido.

Asimismo, y tras explorar las heridas en el lugar, el motorista ha sido trasladado al Complejo Asistencial Universitario de Salamanca para que se le realizara una exploración más profunda y descartar cualquier gravedad.

Se trata del tercer incidente que ocurre en Salamanca tras los ocurridos durante la madrugada del viernes al sábado, en los que también han sido trasladados hasta el hospital del municipio charro.