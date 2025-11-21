Trasladan al hospital de Salamanca a un motorista tras una colisión de madrugada contra un turismo

Un motorista ha resultado herido tras un accidente de madrugada en la carretera de Ledesma. El incidente ha ocurrido a las 01:44 horas, cuando el Servicio de Emergencias del 1-1-2 de Castilla y León avisaba de un varón de 31 años que había resultado herido.

Hasta el lugar de los hechos se desplazó la Policía Local de Salamanca, además de la Policía Nacional y una ambulancia de soporte vital básico del Sacyl.

Finalmente, el varón ha tenido que ser trasladado al Complejo Asistencial de Salamanca para realizar una revisión más exhaustiva.

Este no ha sido el único accidente que ha ocurrido durante este viernes en Salamanca, tras el atropello sufrido por una joven de 26 años en la urbanización de Navahonda.