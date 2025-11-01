Trasladan a Urgencias a una mujer atropellada frente a Correos en la Gran Vía

Casi de forma paralela al accidente ocurrido entre un vehículo y una moto implicados en la rotonda de Salas Bajas, el Centro de Coordinación de Emergencias del 1-1-2 de Castilla y León recibía otro aviso por atropello en la Gran Vía.

Según fuentes del 1-1-2, una mujer de 30 años ha sido atropellada por un vehículo a la altura de Correos a las 16:59 horas. La herida se quejaba de un dolor en el pecho y en una pierna, por lo que fue trasladada de inmediato hasta Urgencias del Complejo Asistencial Universitario de Salamanca.

Al lugar del accidente acudió la Policía Local y Nacional de Salamanca junto a una ambulancia de soporte vital básico.