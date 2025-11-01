Un vehículo choca contra una moto y queda subido con las ruedas pinchadas en la acera de la rotonda de Salas Bajas

Colisión entre un vehículo y una moto en la rotonda de Salas Bajas

Un vehículo y una moto han colisionado en la tarde de este sábado 1 de noviembre, en torno a las 17:00 horas, en la glorieta de la Charrería, junto al Complejo Deportivo Salas Bajas.

Tras el choque, como se puede ver en las siguientes imágenes, el coche ha quedado subido a la acera que va dirección a la avenida Ruta de la Plata. Además, fruto del accidente, el vehículo ha terminado con los neumáticos pinchados.

El Centro de Coordinación de Emergencias del 1-1-2 de Castilla y León informa que no habido registro de personas heridas. Practicamente a la misma hora, el 1-1-2 recibía otro aviso en Salamanca capital, esta vez por un atropello en Gran Vía, en la que ha resultado herida una mujer de 30 años.

Colisión entre un vehículo y una moto en la rotonda de Salas Bajas | Andrea Mateos