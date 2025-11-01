Un vehículo choca contra una moto y queda subido con las ruedas pinchadas en la acera de la rotonda de Salas Bajas
El accidente se ha producido en el anexo con la avenida Ruta de la Plata
Un vehículo y una moto han colisionado en la tarde de este sábado 1 de noviembre, en torno a las 17:00 horas, en la glorieta de la Charrería, junto al Complejo Deportivo Salas Bajas.
Tras el choque, como se puede ver en las siguientes imágenes, el coche ha quedado subido a la acera que va dirección a la avenida Ruta de la Plata. Además, fruto del accidente, el vehículo ha terminado con los neumáticos pinchados.
El Centro de Coordinación de Emergencias del 1-1-2 de Castilla y León informa que no habido registro de personas heridas. Practicamente a la misma hora, el 1-1-2 recibía otro aviso en Salamanca capital, esta vez por un atropello en Gran Vía, en la que ha resultado herida una mujer de 30 años.
