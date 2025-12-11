Tres detenidos tras atracar en una zona comercial y darse a la fuga en sentido contrario por la A-66

La Guardia Civil de Béjar ha detenido a tres personas tras robar en un establecimiento y darse a la fuga en sentido contrario por la A-66, poniendo en riesgo la vida de los vehículos que circulaban por el lugar.

En un primer momento se dio el aviso de un robo en una tienda de la provincia de Salamanca, por lo que la Guardia Civil acabó dando con ello. En ese momento, y tras proceder a detener a las personas, se escabulleron de la primera patrulla comenzado así una persecución por las carreteras de la provincia llegando a circular en sentido contrario por la A-66, tal y como avanzó Salamanca24horas.

Más tarde, y tras lograr detener el vehículo en el que circulaban los tres implicados en el robo y en la persecución, la Guardia Civil ha procedido a su detención, por lo que han sido puestos a disposición de los Juzgados de Salamanca.