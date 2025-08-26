Tres personas resultan heridas en una salida de vía de un vehículo en la A-66, en Fresno Alhándiga

Dos minutos antes de que se notificara la caída de un vehículo desde la A-66 a la N-630, el Centro de Coordinación de Emergencias del 1-1-2 recibía otro aviso, a las 08:24 horas donde se informaba de que tres personas habían resultado heridas, en estado "leve", tras la salida de un vehículo también en la A-66, en el kilómetro 372, a la altura de Fresno Alhándiga, dirección Salamanca.

Aunque en un principio se daba aviso también a los bomberos de la Diputación de Salamanca ya que las puertas del vehículo parecían estar bloqueadas, finalmente no tuvieron que acudir al lugar del accidente porque los usuarios del vehículo accidentado pudieron salir del mismo por su propio pie.

Si se solicitó asistencia sanitaria para atender a las tres personas que resultaron contusionadas.