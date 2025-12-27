Tres vehículos protagonizan un accidente en el Camino de las Aguas
La Policía Local de Salamanca ha cortado la calle Villaviciosa al tráfico durante unos minutos
Tres vehículos han protagonizado una colisión por alcance a las 12:27 horas de este sábado en el Camino de las Aguas, según informa el Servicio de Emergencias 112 de Castilla y León a los medios de comunicación.
Personal del Sacyl se ha trasladado al lugar de los hechos, a la altura del edificio número 44, para atender a los posibles heridos, aunque no han trascendido datos sobre los mismos. La Policía Local de Salamanca, por su parte, ha procedido a esclarecer lo ocurrido y a cortar la calle Villaviciosa al tráfico durante unos minutos.
Este es el tercer accidente que ocurre en menos de 24 horas en Salamanca. El primero tuvo lugar a las 22:11 horas del viernes en la Vía Helmántica, donde un conductor impactó contra una farola. A las 5:42 horas de este sábado, otro vehículo corrió la misma suerte en la N-630.
