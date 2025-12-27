Tres vehículos protagonizan un accidente en el Camino de las Aguas

Tres vehículos han protagonizado una colisión por alcance a las 12:27 horas de este sábado en el Camino de las Aguas, según informa el Servicio de Emergencias 112 de Castilla y León a los medios de comunicación.

Personal del Sacyl se ha trasladado al lugar de los hechos, a la altura del edificio número 44, para atender a los posibles heridos, aunque no han trascendido datos sobre los mismos. La Policía Local de Salamanca, por su parte, ha procedido a esclarecer lo ocurrido y a cortar la calle Villaviciosa al tráfico durante unos minutos.

Este es el tercer accidente que ocurre en menos de 24 horas en Salamanca. El primero tuvo lugar a las 22:11 horas del viernes en la Vía Helmántica, donde un conductor impactó contra una farola. A las 5:42 horas de este sábado, otro vehículo corrió la misma suerte en la N-630.