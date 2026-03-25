La UME tapona la fuga de gas natural licuado del depósito del Navazo

Labores de la UME para sellar la fuga de gas natural licuado en El Navazo

La UME ha conseguido sellar la fuga de gas natural licuado provocada por la avería de uno de los tanques de la empresa agroalimentaria 'El Navazo'.

Tal y como ha informado la Unidad Militar de Emergencias (UME), un equipo del Grupo de Intervención en Emergencias Tecnológicas y Medioambientales, con apoyo de drones, se encuentra desde primera hora de la mañana realizando labores para asegurar la zona, así como para sellar la fuga y realizar las operaciones oportunas.

Precisamente, en torno a las 12:00 horas han notificado que esta unidad había conseguido realizar el taponamiento de la fuga de GNL, mientras que continúan realizando diferentes inspecciones para garantizar la seguridad de la instalación.

Cabe recordar que la fuga de gas natural licuado se produjo durante la mañana de este martes obligando a Protección Civil a establecer un perímetro de seguridad de un kilómetro para la población general, además de enviar un aviso de emergencia con esa información a todos los dispositivos móviles de la zona.

Del mismo modo, desde la madrugada de este mismo miércoles y hastas las 15:30 horas, las carreteras A-62 y N-630 han permanecido cortadas, un hecho que ha provocado retenciones y la presencia de tráfico lento en los desvíos habilitados, así como en la travesía de Guijuelo.

Está previsto que durante la tarde de este miércoles visite el lugar el delegado de Gobierno de Castilla y León, Nicanor Sen.