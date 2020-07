Los concejales socialistas se muestran "muy preocupados" por el estado de las obras del vial del Hospital y arremeten contra el alcalde: "¿dónde estaba Carbayo cuando se pedía ayuda durante la pandemia?"

José Luis Mateos ha comentado que "la realidad es que casi cinco meses después, que se cumplirán el martes, todavía no ha sido finalizada ni entregada la obra del vial, y eso que se trata de una obra imprescindible para la apertura del Hospital a futuro".

Para los socialistas, "lo más importante" de este problema es que "ni siquiera se nos aclara cuándo se va a terminar la obra del vial del Hospital. Se nos dice que aproximadamente será a lo largo del mes de julio, o incluso en agosto, pero no sabemos ya si será en septiembre, octubre o noviembre, porque tenemos bastantes indicios para pensar que cualquier anuncio sobre las obras del Hospital de finalización siempre van acompañadas de un retraso normalmente injustificado".

María García y José Luis Mateos han comentado que han tenido acceso, "gracias a la labor de los parlamentarios autonómicos del Partido Socialista, en concreto de Fernando Pablos", a las certificaciones de las obras del Hospital a la última fecha disponible, que es a 1 de abril de este mismo año. "Según la última certificación de obra, del presupuesto total para las obras del Hospital de Salamanca, que asciende a más de 207 millones de euros, a día 1 de abril, se han ejecutado 180 millones y medio de euros. O lo que es lo mismo, quedan pendientes de ejecución de la obra del Hospital de Salamanca más de 27 millones de euros. Por ello, si nos atenemos a los anuncios recientes de que se va a disponer del Hospital a lo largo de este año, ustedes comprenderán que la finalización total de las obras y a este ritmo de ejecución y con lo que queda pendiente no se va a producir este año", han señalado ambos a los periodistas presentes en la rueda de prensa.

Mateos ha finalizado su intervención afirmando que lo que quieren es "dirigirnos al alcalde de la ciudad y al presidente de la Junta de Castilla y León para que aclare cuanto antes cuál es la fecha de finalización total de las obras del Hospital de Salamanca. Además, desde el PSOE "exigimos como lo hemos hecho desde el principio que se agilicen lo antes posible y lo máximo posible las obras del Hospital y del vial, para que los salmantinos podamos tener un Hospital nuevo que se prometió para el año 2013 y ya lleva, como mínimo, siete años de retraso. Sinceramente, estamos muy preocupados por la situación de las obras del Hospital de Salamanca y nos parece que estas cuestiones deben de ser aclaradas cuanto antes por los responsables políticos de la ciudad y de la Junta de Castilla y León".

"¿Dónde estaba el alcalde cuando se pedía ayuda durante la pandemia?"

Por su parte, María García ha afirmado que el nuevo Hospital de Salamanca es una necesidad para los ciudadanos y para los profesionales sanitario, pero también debería ser una prioridad para las instituciones gobernadas por el Partido Popular en Salamanca y en la Junta. "No entendemos este desprecio de la Junta con nuestra provincia", ha señalado. "Cada responsable del PP dice una cosa y da una fecha", ha indicado María García, que trabaja en el Hospital. "Sabemos que la falta del nuevo Hospital ha empeorado la respuesta al coronavirus en Salamanca", ha asegurado.

Después, García ha arremetido contra el alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo. "Yo me siento avergonzada del alcalde, que recientemente acudió al Hospital para agradecer el trabajo de los sanitarios durante la crisis sanitaria", ha comentado, indicando que el alcalde acudió con un gran despliegue fotográfico "propio de propaganda partidista que para solucionar de una vez por todas la apertura del nuevo Hospital".

"Posiblemente era para tranquilizar su conciencia y su ausencia en todo el proceso de confinamiento, ya que ha estado desaparecido en todo el periodo más duro que hemos tenido muchos profesionales y ciudadanos de Salamanca. ¿Dónde estaba el alcalde cuando se pedía ayuda durante la pandemia?, ¿dónde estaba el alcalde cuando no teníamos EPIs?, ¿dónde estaba el alcalde cuando teníamos las camas hasta arriba y no teníamos sitio? y ahora viene a hacerse una foto que es una burla para los profesionales. Si de verdad quiere apoyar a los profesionales, exija a la Junta y agilice las obras para que de una vez por todas se abra el Hospital, porque si no lo hace ahora no nos va a valer", ha finalizado María García.