‘Buenasuerte’, indultado en la Feria de Salamanca, da a Garcigrande su sexto ‘Toro de Oro’

Salamanca ha otorgado este lunes el sexto ‘Toro de Oro’ a la ganadería Garcigrande. ‘Buenasuerte’, un animal al que no se le pudo poner nombre más certero, le ha dado a la ganadería de Justo Hernández su segundo galardón consecutivo.

Este nuevo ‘Toro de Oro’ ha sido otorgado a Garcigrande por el papel del animal en la tarde del 14 de septiembre del pasado año en La Glorieta.

Fue tal la presencia del toro, ayudado por el buen hacer de Emilio de Justo en la faena, que el animal vio el pañuelo naranja y fue indultado. Una situación que llevó al jurado del galardón a votar de manera unánime al astado de Garcigrande.

Justo Hernández ha recibido el galardón en la tarde de este lunes, 11 de mayo, en un acto celebrado en el Teatro Liceo, que ha contado, entre otras muchas personalidades, con la presencia del presidente en funciones de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, y el alcalde de Salamanca.

En su discurso ha valorado el futuro de la tauromaquia y ha tenido palabras para la excelente faena y el papel de Emilio de Justo para que ‘Buenamadre’ fuera indultado y, ahora, galardonado.

Por su parte, Alfonso Fernández Mañueco ha aprovechado la ocasión para señalar a la tauromaquia como “fundamental para preservar al toro de lidia, las dehesas y las ganaderías de bravo, además de una parte esencial del paisaje, la economía y las formas de vida del medio rural en Castilla y León”.

Del mismo modo, ha querido resaltar que “impulsar la España interior también pasa por proteger sus costumbres y sus tradiciones más arraigadas”.

Cabe señalar que ‘Buenasuerte’ saltó al ruedo de La Glorieta de casualidad, puesto que dos días antes estaba entre los animales que podrían ser lidiados en la feria de Valladolid. Al final, su nombre le acompañó hasta Salamanca, para ahora disfrutar de una longeva vida.