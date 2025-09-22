Justo Hernández y Garcigrande suman un 'Toro de Oro' más con ‘Buenasuerte’
El animal vio el pañuelo naranja y con ello el indulto el pasado 14 de septiembre tras una faena construida por Emilio de Justo al natural
‘Buenasuerte’, nuevo 'Toro de Oro' en Salamanca. Herrado con el número 61 y 563 kilos de peso, este astado de Garcigrande salió por la puerta de toriles el pasado 14 de septiembre. Un animal que otorga al ganadero Justo Hernández el sexto trofeo de este galardón, siendo lidiado por el matador de toros extremeño Emilio de Justo.
Lo cierto es que ‘Buenasuerte’, según pudo saber este medio, saltó al ruedo de La Glorieta de milagro, pues dos días antes se encontraba en los corrales de la plaza de toros de Valladolid, en la corrida en la que también toreó Emilio, en sustitución de Morante junto con Marco Pérez y Roca Rey. Finalmente, el destino quiso que el bravo viajara hasta el coso charro donde se ganó que le perdonaran la vida.
Fue uno de esos toros que por hechuras enamoran a simple vista. A De Justo no solo lo enamoró, sino que le dio suerte y mucha, aunque el indulto también se fraguó gracias a la actuación del torero, que acertadamente dibujó una faena al natural, sin la ayuda y solo con los vuelos, haciéndolo todo a favor del toro para mostrar sus buenas condiciones.
El mismo día del indulto, el ganadero Justo Hernández, en una conversación telefónica con Salamanca24horas advertía que “estoy deseando que se cure para poder echárselo a las vacas” y que “es un toro que me puede engrandecer la ganadería”.
La decisión de este galardón ha sido consensuada y votada por unanimidad en la mañana de este 22 de septiembre, un día después de cerrar la Feria Taurina de 2025 en la Delegación Territorial de Salamanca en la que el jurado compuesto por Víctor Manuel Martín, Domingo López-Chaves, Antonio García Frías, actuando como veterinario y secretario Ángel González, José Antonio Menacho, Javier Lorenzo y Verónica Tapia, en representación de este medio, han otorgado el Toro de Oro con todos los votos a favor a ‘Buenasuerte’ del hierro de Garcigrande.
Toros de Oro otorgados a lo largo de su historia:
- 1974: Desierto
- 1975: D. Francisco y Herederos de D. Carlos Palha, de Vilafranca de Xira (Portugal), por el toro 'Verillo'
- 1976: D. Lisardo Sánchez, por el toro 'Malvarrosa'
- 1977: Desierto
- 1978: D. Francisco Galache, por el toro 'Velito'
- 1979: D. Ramón Sánchez Recio, por el toro 'Bohemio'
- 1980: D. Alipio Pérez Tabernero, por el toro 'Dichoso'
- 1981: D. Ramón Sánchez Recio, por el toro 'Alfombrito'
- 1982: No se convoca
- 1983: No se convoca
- 1984: Sres. De D. Íñigo y D. Antonio Sánchez-Urbina Chamorro, de la Ganadería Sepúlveda, por el toro 'Pajarero'
- 1985: Sres. De D. Íñigo y D. Antonio Sánchez-Urbina Chamorro, de la Ganadería Sepúlveda, por el toro 'Campesino'
- 1986: Herederos de D. Atanasio Fernández Iglesias, por el toro 'Manzanito'
- 1987: Hermanos Fraile y Gascón de la Ganadería del Puerto de San Lorenzo, por el toro 'Lirio'
- 1988: Desierto
- 1989: Sres. De D. Íñigo y D. Antonio Sánchez-Urbina Chamorro, de la Ganadería Sepúlveda, por el toro 'Canastillo'
- 1990: Ganadería portuguesa de Joao Branco Nuncio, por el toro 'Indago'
- 1991: Ganadería Herederos de D. Dionisio Rodríguez García, por el toro 'Chafaroto'
- 1992: Herederos de D. Baltasar Ibán Valdés, por el toro 'Clavijero'
- 1993: Desierto
- 1994: Desierto
- 1995: D. Manuel San Román Valdés, por el toro 'Cigarrero'
- 1996: Desierto
- 1997: Pedro y Verónica Gutierrez Lorenzo, por el toro 'Ladrillero'
- 1998: Ganadería de Valdefresno, por el toro 'Manzano'
- 1999: Desierto
- 2000: D. Moisés Fraile, de la Ganadería “El Pilar”, por el toro 'Guapillo'
- 2001: Ganadería de “Jandilla”, por el toro 'Dinero'
- 2002: Ganadería “El Montalvo” por el toro 'Campanillero'
- 2003: Ganadería “El Pilar” por el toro 'Liguillo'
- 2004: Desierto
- 2005: Ganadería “Pedro y Verónica Gutiérrez Lorenzo” por el toro 'Talador'
- 2006: Ganadería de “El Puerto de San Lorenzo” por el toro 'Carretillo'
- 2007: Ganadería de “El Pilar”, por el toro 'Carapuerco'
- 2008: Ganadería de “Hermanos García Jiménez” por el toro 'Raleo'
- 2009: Ganadería de “La Ventana del Puerto”, por el toro 'Cantillano'
- 2010: Ganadería de “El Pilar”, por el toro 'Imposible'
- 2011: Ganadería de “Garcigrande”, por el toro 'Burgués'
- 2012: Ganadería de “El Puerto de San Lorenzo”, por el toro 'Carcelero'
- 2013: Ganadería de “Linejo”, por el toro 'Civilón'
- 2014: Ganadería de “Pedraza de Yeltes”, por el toro 'Resistente'
- 2015: Ganadería de “Linejo”, por el toro 'Cortesano'
- 2016: Ganadería de “Garcigrande”, por el toro 'Higuero'
- 2017: Ganadería de “Garcigrande”, por el toro 'Ingrato'
- 2018: Ganadería de Montalvo, por el toro 'Liricoso'
- 2019: Ganadería de Domingo Hernández, por el toro 'Barquito'
- 2020: No se convoca
- 2021: Ganadería Galache, por el toro 'Gandillito'
- 2022: Ganadería Galache, por el toro 'Chillón'
- 2023: Ganadería Vellosino, por el toro 'Madrileño'
- 2024: Ganadería de Garcigrande, por el toro 'Querido'
- 2025: Ganadería de Garcigrande, por el toro 'Buenasuerte'
