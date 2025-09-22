Justo Hernández y Garcigrande suman un 'Toro de Oro' más con ‘Buenasuerte’

'Buenasuerte' descansando en Alaraz tras ser indultado por Emilio de Justo en La Glorieta

‘Buenasuerte’, nuevo 'Toro de Oro' en Salamanca. Herrado con el número 61 y 563 kilos de peso, este astado de Garcigrande salió por la puerta de toriles el pasado 14 de septiembre. Un animal que otorga al ganadero Justo Hernández el sexto trofeo de este galardón, siendo lidiado por el matador de toros extremeño Emilio de Justo.

Lo cierto es que ‘Buenasuerte’, según pudo saber este medio, saltó al ruedo de La Glorieta de milagro, pues dos días antes se encontraba en los corrales de la plaza de toros de Valladolid, en la corrida en la que también toreó Emilio, en sustitución de Morante junto con Marco Pérez y Roca Rey. Finalmente, el destino quiso que el bravo viajara hasta el coso charro donde se ganó que le perdonaran la vida.

Fue uno de esos toros que por hechuras enamoran a simple vista. A De Justo no solo lo enamoró, sino que le dio suerte y mucha, aunque el indulto también se fraguó gracias a la actuación del torero, que acertadamente dibujó una faena al natural, sin la ayuda y solo con los vuelos, haciéndolo todo a favor del toro para mostrar sus buenas condiciones.

El mismo día del indulto, el ganadero Justo Hernández, en una conversación telefónica con Salamanca24horas advertía que “estoy deseando que se cure para poder echárselo a las vacas” y que “es un toro que me puede engrandecer la ganadería”.

Emilio de Justo con 'Buenasuerte' de Garcigrande | Juanes

La decisión de este galardón ha sido consensuada y votada por unanimidad en la mañana de este 22 de septiembre, un día después de cerrar la Feria Taurina de 2025 en la Delegación Territorial de Salamanca en la que el jurado compuesto por Víctor Manuel Martín, Domingo López-Chaves, Antonio García Frías, actuando como veterinario y secretario Ángel González, José Antonio Menacho, Javier Lorenzo y Verónica Tapia, en representación de este medio, han otorgado el Toro de Oro con todos los votos a favor a ‘Buenasuerte’ del hierro de Garcigrande.

Toros de Oro otorgados a lo largo de su historia: