Justo Hernández ante ‘Buenasuerte’: “Estoy deseando que se cure para poder echárselo a las vacas. Me puede engrandecer la ganadería”

Justo Hernández, ganadero de la tierra, de Salamanca, ha dejado alto no solo el listón para lo que resta de la feria, también ha dado un golpe en la mesa reafirmándose como un genio de la bravura. Y, de nuevo postula a alzarse con el trofeo del 'Toro de Oro'.

En la tarde de este 14 de septiembre ha lidiado seis toros, a cuál mejor presentado y todos con un comportamiento que todo ganadero desearía tener y todo torero torear. ‘Buenasuerte’ el toro que ha sido indultado por Emilio de Justo era una pintura, por hechuras no podía fallar y, de hecho, no falló. Respecto a él, el ganadero, en una conversación con Salamanca24horas tras haber finalizado el festejo asevera que “es un toro que me puede engrandecer la ganadería y que creo que puede dar cosas extraordinarias”. A la vez afirma que “estoy encantado”, confiesa que “estoy deseando que se cure para poder echárselo a las vacas”.

Emilio de Justo con 'Buenasuerte' de Garcigrande | Juanes

‘Afrutado’ ha sido también otro gran toro que permitió torear de salón a Juan Ortega y sobre el que Justo ha subrayado que “ha sido un toro con mucha clase, que ha sangrado mucho el puyazo, echaba charcos de sangre y quizás por ello le ha faltado esa vidilla, pero me ha encantado también y Ortega ha toreado fenomenal, igual que Roca que ha estado en su máxima expresión”. Finalmente, y respecto a Emilio de Justo, el autor del indulto, el ganadero reconoce que “ha estado pletórico, ha hecho cosas increíbles, ha toreado despacio por naturales con ambas manos, apostando mucho y haciendo cosas que quizás se salen de su toreo, pero que lo ha hecho crecer como torero. Me alegro mucho por él”.

Juan Ortega con 'Afrutado' de Garcigrande | Belén Hurtado

Del conjunto del encierro, el ganadero dice que “a rasgos generales estoy muy contento con los toros, sobre todo porque todo el mundo que ha ido a la plaza volvería a comprar la entrada para volver a ver lo que ha visto, que es lo importante”.