El desembarque de algunas de las reses que se lidiarán en La Glorieta inaugura un año más la feria taurina de Salamanca un 8 de septiembre

La Glorieta vuelve a abrir sus puertas para que los tendidos se llenen de aficionados y de público para volver a ser testigos de distintas obras de arte que quedarán plasmadas en esta arena para la eternidad. Después de que este año los toros regresarán a la ciudad de Salamanca un día de San Juan de Sahagún, llega el mes más taurino del año con seis festejos de abonos y otros dos fuera de él en el mes de septiembre.

El 8 de septiembre y respetando en este caso la tradición, algunas de las reses que se lidiarán durante la feria serán desencajonadas en el desenjaule que está programado a las 18:00 horas. Como todos los años, varios camiones con permiso para trasladar reses bravas aterrizarán en La Glorieta con los animales que se irán presentando al público y que bajarán de uno en uno de los vehículos, para que cuando esté el encierro completo sean dirigidos por los mansos hasta chiqueros.

El año pasado fueron desencajonados cuatro festejos, tres corridas de toros y la novillada. En esta ocasión, serán desencajonados las corridas de Vellosino, Garcigrande y García Jiménez; también los novillos de Montalvo que serán lidiados el día del festejo mixto, el 12 de septiembre, desconociéndose si finalmente la empresa BMF optará por desencajonar también la corrida de rejones de Sánchez y Sánchez.

Después del desenjaule de los toros habrá una clase práctica en la que torearán tres alumnos de la Escuela Taurina de Salamanca, Diego Mateos, Noel García y Álvaro Rojo que estoquearán reses del hierro de Esteban Isidro.

Salamanca24horas.com ofrecerá este día una amplia galería de imágenes del desembarque de los toros, así como de la clase práctica de los alumnos y del ambiente en los tendidos de La Glorieta en este primer festejo de la feria.

Las entradas del desenjaule se encuentran fuera del abono y se pueden obtener en la taquilla de la plaza de toros, vía telefónica o a través de la página web en el siguiente enlace.

A continuación, pueden consultar la combinación de carteles que conforman el resto de la feria, con todas las ganaderías y diestros que pasarán por La Glorieta, así como los precios de las entradas.

