Éxito rotundo en la Semana de la Movilidad con la participación de 3.500 personas

La Semana Europea de la Movilidad concluye con un rotundo éxito en Salamanca, donde más de 3.500 personas se unieron a las diversas actividades organizadas por el Ayuntamiento para promover una movilidad más sostenible y respetuosa con el medio ambiente. Bajo el lema 'Movilidad para todas las personas', la iniciativa buscaba sensibilizar a la ciudadanía sobre los beneficios de dejar de lado el coche y optar por alternativas más saludables y ecológicas.

Del 16 al 22 de septiembre, el programa de eventos ofreció propuestas para todas las edades, desde actividades educativas hasta rutas en bicicleta y patinete. El objetivo era claro: destacar las consecuencias negativas del uso excesivo del vehículo privado, como la contaminación y el impacto en la salud pública, y fomentar el uso de opciones como el autobús urbano, los recorridos a pie, y los trayectos en bicicleta por los carriles habilitados.

Según fuentes del Ayuntamiento, el gran éxito de participación demuestra un creciente interés de los salmantinos por contribuir a una ciudad más limpia y con una mayor calidad de vida. Este compromiso se alinea con las políticas municipales que, en los últimos años, han puesto en marcha iniciativas para reducir la contaminación y combatir el cambio climático.

El consistorio salmantino continúa implementando medidas transversales que abarcan desde la mejora de la calidad del aire y la reducción del ruido, hasta la optimización del tratamiento de residuos y la expansión de espacios verdes.