Damián Castaño, Diego San Román, Ismael Martín y los toros de Vellosino para la primera corrida de a pie de la feria

Damián Castaño, Diego San Román e Ismael Martín, cartel de la corrida del 13 de septiembre de 2025 en la feria de Salamanca

Damián Castaño e Ismael Martín son los únicos matadores de toros que actuarán en esta feria de 2025 junto con el recién consagrado Marco Pérez. En este caso, tanto el pequeño de los hermanos Castaño como Ismael han sido anunciados con la corrida del Vellosino, que ha lidiado en los últimos años dejando una buena carta de presentación y siendo el Toro de Oro de la feria taurina de 2023 con ‘Madrileño’.

El mexicano Diego San Román es el otro diestro que los acompañará este 13 de septiembre, en el segundo paseíllo de la feria, y que se presenta como matador de toros en Salamanca, después de su última actuación en la feria de 2021 en la novillada del Puerto de San Lorenzo. Lo hará además como una incorporación a los ruedos en esta temporada tras perderse varios festejos por una lesión de la rotura del talón de aquiles producida en el mes de junio.

Ismael Martín vuelve a actuar en Salamanca después de haber resultado triunfador de la pasada feria, al ser el torero de a pie que obtuvo mayor número de trofeos en una misma tarde: tres orejas.

El ganadero de Vellosino, Manuel Elvira se muestra conforme con esta terna de la que dice lo siguiente: “Tienen mucho valor y muchas ganas. A los tres les hace mucha falta el triunfo. Es un cartel muy bueno para el público, porque si los toros dan juego habrá espectáculo asegurado”.

El festejo dará comienzo, al igual que el resto de los días a las 18:00 horas y será retransmitido en directo ‘Toro a toro’ por SALAMANCA24HORAS, donde también se podrá acceder a la crónica y a la galería del festejo y al ambiente de los tendidos, así como al apartado y el sorteo de las reses por la mañana.

Las entradas para ver la corrida de a pie de este sábado 13 de septiembre, en Salamanca, se pueden obtener a través del siguiente enlace o en la taquilla de la plaza antes del comienzo del festejo.