Los Forcados Amadores de Coruche no actuarán en Salamanca este sábado tras el “no” de la Junta

El día en que los carteles de la Feria Taurina de la Virgen De la Vega 2025 vieron la luz a principios del mes de agosto, el día de la corrida de rejones estaba anunciado también la actuación de los Forcados Amadores de Coruche. Una actuación que hace una semana Salamanaca24horas ya apuntó que se encontraba "en el aire".

El nuevo Reglamento Taurino de Castilla y León, cuyo borrador vio la luz el año pasado, y que permitiría la actuación de los forcados se encuentra todavía en información pública, por lo que al no estar aprobado no permite por ello su puesta en escena en territorio de Castilla y León. Es por ello por lo que los Forcados Amadores Coruche no podrán estar presentes en la tarde de este sábado en La Glorieta, pese a las alegaciones presentadas por la empresa BMF, que finalmente ha obtenido como respuesta de la Junta un “no”.

La empresa ha intentado obtener por todos los medios hasta última hora un "sí", ya que hubiera sido un espectáculo de gran atractivo, muy típico de Portugal, pero a la vez poco conocido en España.

El cartel, por tanto, y tras la sustitución de Guillermo Hermoso queda conformado por Rui Fernandes, Sergio Galán y Diego Ventura, sin la presentación de los forcados.