La Glorieta acoge la presentación de la II edición del cartel de San Juan de Sahagún y pone fecha para la retirada de las entradas

La Glorieta acoge la presentación de la II edición del cartel de San Juan de Sahagún

La Puerta Grande de la plaza de toros de Salamanca ha sido testigo este miércoles por la mañana de la presentación del cartel elegido para la II edición de la corrida extraordinaria por San Juan de Sahagún, patrón de la ciudad, después de la recuperación de los toros en esta fecha hace un año.

Pese a que el cartel oficial se desveló en la noche de este martes tras una filtración por redes sociales, el empresario Antonio Barrera junto con el alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, y en presencia de la concejala de Festejos y Tradiciones, Carmen Seguín, han sido los encargados de destapar el cartel para este día que se encontraba cubierto con una tela negra.

El alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, junto a Antonio barrera descubriendo el cartel para la II edición de la corrida por San Juan de Sahagún | Salamanca24horas

En esta presentación, que ha sido conducida por la periodista Elena Salamanca, ha estado presente únicamente el torero local, Marco Pérez, que actuará el 12 de junio junto con José Antonio Morante de la Puebla, quienes ya protagonizaron en 2025 un mano a mano en esta fecha, y Daniel Luque que se suma al cartel.

Las reses, como ya ha informado Salamanca24horas, son seis hierros salmantinos: Garcigrande, La Ventana del Puerto, Domingo Hernández, Hermanos García Jiménez, Olga García Jiménez y Carmen Lorenzo.

Marco Pérez junto a Antonio barrera descubriendo el cartel para la II edición de la corrida por San Juan de Sahagún | Salamanca24horas

Las ganaderías se han publicado por orden de antigüedad de manera que es como están elegidas para salir al ruedo si no se produce ningún inconveniente como algún cambio de la res por lesión u otra circunstancia: Garcigrande y Hermanos García Jiménez los lidiará Morante; La Ventana del Puerto y Olga Jiménez son para Daniel Luque; y Domingo Hernández y Carmen Lorenzo para Marco Pérez.

El cartel se trata de una obra del artista salmantino David García, hermano de Elena Salamanca, que representa la imagen de Morante de la Puebla junto con el Santo San Juan de Sahagún y las torres de la Catedral de Salamanca.

El alcalde Carlos García Carbayo en la presentación de la segunda corrida extraordinaria por San Juan de Sahagún | Salamanca24horas

Durante la presentación, el alcalde de Salamanca ha mostrado su gratitud y alegría por la recuperación de los toros por San Juan, una asignatura, que ha dicho "estaba pendiente". Igual, ha declarado que es "un evento de primera entidad". También ha expresado que "queremos ser los mejores en todo y también en el mundo del toro, con un cartel de excepción".

Barrera, por su parte ha destacado que esta segunda corrida extraordinaria tiene "tres nombres que representan el futuro de la tauromaquia", simbolizando el "orgullo" que supone para Salamanca que esté presente el torero salmantino Marco Pérez. Del mismo modo ha ensalzado la presencia de Morante de la Puebla y de Daniel Luque, un "torero muy esperado en Salamanca".

El torero Marco Pérez en la presentación de la II edición del cartel para San Juan de Sahagún | Salamanca24horas

Por último, Marco en su intervención ha relatado su grata presencia en tierras americanas, expresando que ha sido un paso que le ha nutrido para llegar al nivel artístico que le permita evolucionar en España y Europa. Respecto a su presencia ya en La Glorieta, ha confesado que "se siente mucha emoción al salir por esta Puerta Grande. Es algo muy bonito pero a la vez difícil porque torear en tu tierra levanta muchas expectativas y genera mucha responsabilidad, pero te llena mucho".

VENTA DE ENTRADAS Y HORARIO DE TAQUILLAS

La retirada de las entradas está prevista desde el 25 de mayo hasta el mismo día del festejo.

El horario de las taquillas para la venta física es de lunes a viernes de 10:00 a 13:30 horas y de 16:00 a 19:00 horas. A mayores, la venta también será telefónica a partir del día 20 (663987826 - 687033786) y online a través del siguiente enlace.

Los abonados tienen reservada su localidad hasta el 27 de mayo.

PRECIOS DE LAS ENTRADAS

La empresa ha puesto a disposición de los jóvenes una entrada especial de 25 euros hasta los 25 años.

El resto de los precios oscilan desde los 51 euros hasta los 198 en sombra (tendidos 1-7-8); de los 69,50 euros a los 132,50 euros en sol y sombra (tendido 6); y de los 31,50 euros hasta los 80 euros en sol (2-3-4-5).