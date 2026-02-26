Ya hay fechas para las actuaciones de Alejandro Marcos y Manuel Diosleguarde en la Copa Chenel 2026

Dos meses después de que se conociera la presencia de dos toreros salmantinos en la Copa Chenel 2026, Alejandro Marcos y Manuel Diosleguarde, se conocen las fechas en que ambos harán su primera aparición dentro del certamen.

El primero en actuar en la fase clasificatoria será Diosleguarde que toreará el 11 de abril en Miraflores de la Sierra ante astados de la divisa de Pedraza de Yeltes y Flor de Jara, mientras que Alejandro lo hará el día 19 en Valdilecha con toros de Sao Torcato (Pinto Barreiros) y Las Monjas.

Si los dos diestros, la única representación salmantina de esta edición, pasan a la segunda fase podrían actuar en Daganzo de Arriba el 13 de junio con toros de La Machamona y Antonio López Gibaja; en Moralzarzal el 20 de junio con los hierros de Aurelio Hernando y Antonio Palla; o en San Martín de Valdeiglesias el 27 de junio con Castillejo de Huebra y Adolfo Martín.

Las semifinales tendrán lugar en Chinchón y Valdetorres de Jarama para tres finalistas los días 11 y 12 de julio con las divisas de Peñajara, José Cruz, Los Maños y La Palmosilla.

Los seis toreros semifinalistas del certamen torearán el 18 de julio con Victoriano del Río, Domingo Hernández y Zacarías Moreno; de aquí saldrán los tres finalistas con pase directo a torear en Las Ventas el 30 de julio en una corrida noctuna de Montalvo. A mayores hay en juego un pase directo a la Feria de Otoño.