Morante, Ismael Martín y Garcigrande vuelven a ser premiados por otra peña taurina de Salamanca tras su paso por la feria de septiembre

Morante de la Puebla e Ismael Martín en La Glorieta previo a su actuación el 21 de septiembre

Morante de la Puebla, Ismael Martín y Garcigrande vuelven a ser nombres premiados tras el paso de la Feria Taurina Virgen de la Vega 2025.

Esta vez ha sido la Peña Cultura Taurina Albero Charro quien ha elegido los trofeos correspondientes a la feria de este año que entregará en una gala particular que celebrará el 17 de enero de 2026.

En total son seis los trofeos que se entregarán en esta gala y que son los siguientes:

-I Edición del Premio al Mejor Encierro de la Feria Taurina de la Virgen de la Vega 2025 de Salamanca a la ganadería salmantina de Garcigrande, que se lidió en la Glorieta el pasado 14 de septiembre.

-XII Edición del Premio al Mejor Par de Banderillas de la Feria Taurina de la Virgen de la Vega 2025 de Salamanca a Elías Martín, de la cuadrilla de Marco Pérez. El galardón le ha sido concedido por su actuación del día 19 de septiembre en el sexto toro, de nombre Volador, de la ganadería de García Jiménez.

-VI Edición del Premio al Toro Mejor Presentado de la Feria Taurina de la Virgen de la Vega 2025 de Salamanca, al toro 'Vigarro', herrado con el nº 144, de la ganadería salmantina de Vellosino, nacido en octubre de 2019 con un peso de 645 kg, lidiado el 13 de septiembre en segundo lugar tras correr turno, y le correspondió al matador Diego San Román.

-IV Edición del Premio al Mejor Toreo de Capote de la Feria Taurina de la Virgen de la Vega 2025 de Salamanca a José Antonio Morante de la Puebla. El galardón le ha sido concedido por su actuación del día 21 de septiembre en la plaza de toros de La Glorieta.

-IV Edición del Premio al Mejor Puyazo de la Feria Taurina de la Virgen de la Vega 2025 de Salamanca a Ángel Rivas, de la cuadrilla del matador José Antonio Morante de la Puebla. El galardón le ha sido concedido por su actuación en la tarde del 21 de septiembre, por el puyazo al primero de la tarde de la corrida concurso de ganaderías, de nombre Corchoso, de la ganadería salmantina de Garcigrande.

-II Edición del Premio a los Mejores Naturales de la Feria Taurina de la Virgen de la Vega 2025 de Salamanca a Ismael Martín, por su actuación en la tarde del 13 de septiembre, ante una corrida de la ganadería de Vellosino.

-VIII Edición de la Mención Especial "Albero Charro" a la Escuela de por su 40 aniversario. El nacimiento de la escuela se produjo el 14 de febrero de 1985, con 23 alumnos y 3 profesores.