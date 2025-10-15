Morante de la Puebla, David de Miranda y ‘Buenasuerte’, el Toro de Oro de Garcigrande, son premiados por la Peña Cultural Taurina Salmantina

El diestro sevillano Morante de la Puebla, que hace tres días anunció por sorpresa su retirada de los ruedos después de cortarse el mismo la coleta en la plaza de toros de Las Ventas tras su actuación en la corrida por el Día de la Hispanidad, ha sido elegido en la noche de este miércoles para ser reconocido durante la Gala Cultural Taurina, organizado por la Federación de Peñas Taurinas Helmántica y en colaboración del Ayuntamiento de Salamanca, con el trofeo al ‘Mejor quite artístico’. El motivo de su elección fue el quite del 'Galleo del bú' realizado en la tarde del 21 de septiembre, un quite muy en desuso en el toreo moderno que practicaba con habitualidad Joselito El Gallo, y que el diestro sevillano desempolvó, siendo reconocido, en agradecimiento, por ello.

Junto a él se han elegido a otros dos premiados más: el diestro de Huelva, David de Miranda, como el ‘Matador de toros revelación de la temporada’, para quien también se propuso al matador de toros salmantino Ismael Martín y el toro ‘Buenasuerte’ de Garcigrande, también Toro de Oro 2025, indultado por Emilio de Justo, fue elegido por unanimidad como el ‘Toro más bravo de la Feria Virgen de la Vega 2025’.

Los tres trofeos forman parte de los premios concedidos por la Peña Cultura Taurina Salmantina, que en esta ocasión han sido deliberados por los siguientes miembros del jurado: Bernardino Basas (presidente de la Peña Taurina Salmantina), José Enrique Núñez (secretario), Luciano Sánchez (ex presidente de la Federación de Peñas Taurinas), Natalia Recio, Eva Rodríguez Espioja, Francisco Cañamero, Javier Hernández, Toni Sánchez y Verónica Tapia.

Los galardones serán entregados durante el próximo mes de noviembre.