Olga Casado, elegida como el "novillero triunfador" de la Feria Taurina Virgen de la Vega 2025 por la Asociación Taurina de Guijuelo

La novillera madrileña Olga Casado ha sido elegida por la Asociación Taurina de Guijuelo, que le concede su III Premio al Novillero Triunfador de la Feria Taurina Virgen de la Vega 2025.

La novillera actuó durante la tarde del pasado 12 de septiembre en un festejo mixto en el que alternó con Raquel Martín y la rejoneadora francesa Lea Vicens. Desde esta asociación argumentan que la decisión de ser elegida como el "mejor novillero" fue por una "actuación de temple y valor que le valió las dos orejas y la salida por la Puerta Grande en una tarde histórica por ser la primera con un cartel íntegramente femenino en los más de 130 años del coso charro".

El galardón será entregado en el transcurso de la próxima Gala Cultural Taurina, organizada anualmente por la Federación de Peñas Taurinas Helmántica junto con el Ayuntamiento de Salamanca, en la que la Asociación Taurina de Guijuelo distingue al mejor novillero del ciclo salmantino.