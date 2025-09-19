Desde Ramón Calderón, ex presidente del Real Madrid, hasta el Duque de Alba, entre las personalidades presentes en La Glorieta

Los toros en Salamanca atraen a cientos de visitantes de todos los puntos de España, y más cuando se trata de una tarde en la que Morante de la Puebla pondrá su capote y su valentía al servicio de los espectadores y asistentes en la La Glorieta de Salamanca.

Diferentes personalidades que llegan a Salamanca para divertirse en la tarde toros y entre las que se encontraba Ramón Calderón, ex presidente del Real Madrid desde 2006 a 2009, y que ha llegado hasta la capital del Tormes para ver en primera línea uno de los eventos más esperados del año.

Al igual que otros años, son muchas las personas que deciden hacer una parada muy especial en Salamanca para disfrutar de La Glorieta y del significado del toro en la capital del Tormes. Además, también se ha dejado ver por el lugar Carlos Fitz-James Stuart, el duque de Alba, que ha disfrutado de la tarde de toros.

Por otro lado, también ha destacado Carlos Herrera, que ha viajado hasta Salamanca para poder ver de cerca a Morante en uno de sus hobbies más especiales.

Asimismo, también ha destacado la presencia Juan José Hidalgo entre el público, fundador de Air Europa, además de ser, uno de los grandes empresarios salmantinos, y en la actualidad, el máximo accionista del Club Deportivo Estepona Fútbol Senior.

Por otro lado, también ha estado presente Silvestre Sánchez Sierra, uno de los pioneros en introducir el jamón ibérico en Cataluña y gran empresario reconocido a nivel internacional.