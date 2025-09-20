Sergio Galán entra en la corrida de rejones de este sábado por Guillermo Hermoso en La Glorieta

El rejoneador Guillermo Hermoso anunció este viernes a última hora de la tarde que no iba a estar presente en La Glorieta. El motivo, una herida en la mano izquierda que dificulta su movilidad y que requiere de "reposo absoluto".

Este sábado a las 09:50 horas ha sido cuando la empresa BMF Toros confirmaba la presencia de Sergio Galán como sustituto para completar el cartel de la corrida de rejones de este año, tal y como ya adelantó ayer Salamanca24horas. Esta se trata de la segunda sustitución de la feria después de la de José María Manzanares.

La última vez que Galán hizo el paseíllo en La Glorieta fue el año pasado, saliendo por la Puerta Grande. De esta manera, el cartel queda conformado de la siguiente manera: Rui Fernandes, Sergio Galán y Diego Ventura, según indica la propia empresa.