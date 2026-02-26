Abiertas las candidaturas para presentarse al XXXV Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana de la USAL

El Boletín Oficial del Estado (BOE) publica este jueves 26 de febrero el anuncio de la Universidad de Salamanca por el que se convoca el XXXV Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana.

La convocatoria que tiene por objeto "premiar el conjunto de la obra poética de un autor vivo, que, por su valor literario constituya una aportación relevante al patrimonio cultural compartido por la comunidad iberoamericana" se encuentra abierta hasta el 30 de abril.

El premio, que se concede todos los años, sin posibilidad de quedar desierto tiene un premio de 42.100 euros, más un diploma acreditativo que se entregará como cada año en una celebración en la Universidad con un acto académico dedicado a las obra del galardonado. La obra ganadora también tendrá una edición de un volumen con una recopilación antológica de poemas del autor premiado, que será publicado por Ediciones Universidad de Salamanca; encuadernación artística de un volumen de la antología con destino a los fondos de la Real Biblioteca y promovido por el Patrimonio Nacional; y una velada de “Poesía en Palacio” con la participación del poeta galardonado en la última edición del Premio.

El fallo del jurado se emitirá antes del 31 de mayo y podrán proponer candidatos: la Real Academia Española y las Academias de la Lengua de cualesquiera de los países iberoamericanos; los Departamentos de Filología Hispánica y de Literatura Española e Hispanoamericana de las Universidades iberoamericanas, españolas y portuguesas, así como otros Centros Superiores a los que estén adscritas áreas de conocimiento o donde se impartan estudios superiores de literatura en lengua española o portuguesa; y los miembros del Jurado a título personal.

La entrega del premio tendrá lugar en el Palacio Real de Madrid, a lo largo del último trimestre del año en curso, bajo la presidencia de Su Majestad La Reina Sofía o de la persona que designe expresamente para que la represente.

El poeta español Luis Alberto de Cuenca fue el último ganador del Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana con la antología poética del autor, titulada “Verano eterno”. El jurado premió la carrera literaria de De Cuenca por “mostrar una profunda erudición literaria y un estilo que se mueve entre la reflexión filosófica, la exploración de la cultura clásica y la introspección personal”.