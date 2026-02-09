Arranca la conmemoración del V centenario de la Escuela de Salamanca: "Nos ofrece una guía para afrontar las dudas de nuestro tiempo"

La conmemoración del V centenario de la Escuela de Salamanca ha arrancado este lunes, 9 de febrero, con la inauguración del congreso que aborda su pasado, presente y futuro en el Aula Miguel de Unamuno. "En las respuestas que los maestros salmantinos dieron a los retos de su tiempo residen muchas de las claves para comprender la ética y el derecho de nuestro siglo", ha mantenido Carmen H. Larramendi, vicepresidenta de la Fundación Ignacio Larramendi.

El congreso se desarrollará durante cinco días, hasta el 13 de febrero, y reunirá a más de 150 especialistas del movimiento intelectual liderado por Francisco de Vitoria procedentes de 50 instituciones y 20 países. "Es la prueba de la vigencia y universalidad de esta escuela”, ha añadido. También habrá una gran presencia de profesores de la USAL, tal y como destacó María Martín Gómez, profesora del Departamento de Filosofía, Lógica y Estética, durante su presentación.

En el acto inaugural han estado igualmente presentes la concejala de Festejos y Tradiciones del Ayuntamiento, Carmen Seguín; el prior provincial de los dominicos en Hispania, Fray Javier Carballo; el director de proyectos de la Fundación Tatiana, Jesús Zamora, y los rectores de las universidades de la ciudad. Santiago García-Jalón ha afirmado que la Escuela de Salamanca "recupera hoy toda su vigencia en un contexto de conlictos y de inestablidad en el reconocimiento de los derechos". Juan Manuel Corchado ha reiterado esa idea y señalado que "mirar a estos maestros humanistas nos ofrece una guía para afrontar las dudas, los miedos y las esperanzas de nuestro tiempo".

En paralelo al congreso se celebrarán actividades abiertas a la ciudadanía. Este lunes, la Catedral acogerá un concierto de órgano a las 19:00 horas. El martes, la Universidad abrirá la Biblioteca General Histórica; el miércoles, se nombrará a tres nuevos Huéspedes Distinguidos en el Ayuntamiento; y el jueves, la UPSA enseñará la Clerecía y su sede central y se organizarán unas jornadas de gastronomía del siglo XVI. La clausura del evento tendrá lugar el viernes en el Convento de San Esteban y contará con la presencia del prefecto de la biblioteca del Vaticano, entre otras personalidades.