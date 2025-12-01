La astronauta Sara García Alonso presume de su visita a Salamanca: "¿Dónde estuve el viernes?"

La astronauta y exalumna de la USAL, Sara García Alonso, ha hecho partícipes a sus seguidores de Instagram de la visita que realizó el pasado 28 de noviembre a Salamanca. Primero ha subido una imagen suya frente a la fachada de la Universidad con la pregunta "¿dónde estuve el viernes?" para, acto seguido, publicar tres instantáneas de su paso por la capital del Tormes.

Sara García en Instagram

Alumni USAL también ha compartido este lunes los detalles de la visita de Sara García Alonso. La doctora en Biología Molecular del Cáncer comenzó la jornada del viernes visitando la Biblioteca General Histórica. "Pudo descubrir algunas de las joyas de la astronomía custodiadas en sus colecciones, como la primera edición de De revolutionibus orbium coelestium de Nicolás Copérnico, o La gran composición, del astrónomo salmantino Abraham Zacut", mantienen desde la Universidad.

La astronauta Sara García visita la Universidad de Salamanca | David Arra

Sus siguientes paradas fueron el Cielo de Salamanca y las facultades de Ciencias y Ciencias Químicas. Allí reconoció ante los medios de comunicación que le hacía una "ilusión inmensa" volver a la que fue su casa. También comunicó sus inquietudes futuras: "Me gustaría participar en una misión espacial que se lleva a cabo con ciencia, a poder ser española y relacionada con biomedicina, que es en lo que yo me he formado. Espero que se materialice en algún momento".

En el Centro de Investigación del Cáncer pudo reencontrarse con profesores y contar su experiencia a los actuales estudiantes del máster de Biología Clínica del Cáncer. Experiencia que compartió igualmente con los asistentes al Paraninfo de la Universidad de Salamanca. Más de cuatrocientos asistentes acudieron al encuentro programado a las 18:30 horas. La larga cola formada en la calle Libreros ya vaticinaba el éxito de la charla, que versó principalmente sobre viajar al espacio.

Sara Garía firmando ejemplares de su libro en la Universidad de Salamanca | Alumni USAL

Sara García puso el broche de oro a su visita a Salamanca con la firma de ejemplares de su libro 'Órbitas'. "Pudo compartir unas palabras con los asistentes, algunos de ellos con lágrimas en los ojos, reflejo de la inspiración que despierta su historia", señala Alumni USAL.