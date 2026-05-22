Consulta todas las notas de corte para acceder a cada carrera en la Universidad de Salamanca
La nota más alta se sitúa en el Doble Grado en Biotecnología y Grado en Farmacia, mientras que otras formaciones universitaria únicamente piden el aprobado con un cinco
Son muchos los jóvenes que aún tienen dudas a la hora de elegir qué carrera estudiarán en la Universidad de Salamanca. Muchos de ellos elegirán dónde estudiar en función de la nota de corte, un hecho que también otorga prestigio a cada una de las instituciones académicas.
Este dato sirve a modo de referencia y tiene carácter orientativo, pudiendo variar en función de la demanda que haya con las plazas disponibles, calificaciones y número de estudiantes que lo soliciten. Asimismo, cabe destacar que ninguna de las diez notas más altas para acceder a las universidades de España se encuentran en Salamanca.
Notas de corte más altas en las universidades de Salamanca
- Doble grado de PCEO Grado en Biotecnología / Grado en Farmacia - 13,33
- Doble grado de PCEO Grado en Maestro en Educación Primaria / Grado en Maestro en Educación Infantil - 12,89
- Grado en Odontología - 12,84
- Grado en Matemáticas - 12,79
- Grado en Biotecnología - 12,67
- Doble grado de PCEO Grado en Derecho / Grado en Criminología 12,12
- Doble grado de PCEO Grado en Traducción e Interpretación / Grado en Derecho - 12,06
- Grado de Enfermería en Salamanca - 12,04
- Grado en Física - 11,99
- Grado en Fisioterapia – 11,59
- Doble grado PCEO Grado en Derecho / Grado en Ciencia Política y Administración Pública - 11,54
- Doble grado PCEO Grado en Física / Grado en Matemáticas - 11,33
- Doble grado PCEO Grado en Estadística / Grado en Ingeniería Informática - 11,31
- Grado en Enfermería en Zamora - 11,1
- Grado en Farmacia - 10,88
- Grado en Enfermería en Ávila - 10,83
- Doble grado PCEO Grado en Farmacia / Grado en Gestión de Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES) - 10,77
- Grado en Psicología - 10,67
- Grado en Traducción e Interpretación - 10,38
- Doble grado PCEO Grado en Maestro de Educación Infantil / Grado en Maestro de Educación Primaria en Zamora - 10,28
- Doble grado PCEO Grado en Administración y Dirección de Empresas / Grado en Derecho - 10,19
- Doble grado PCEO Grado en Administración y Dirección de Empresas / Grado en Ingeniería Informática - 9,78
- Doble grado PCEO Grado en Maestro en Educación Primaria / Grado en Maestro en Educación Infantil en Ávila - 9,76
- Grado en Global Studies - 9,61
- Grado en Maestro en Educación Infantil - 9,3
- Grado en Maestro en Educación Primaria - 9,2
- Grado en Biología - 9,19
- Grado en Derecho - 9,1
- Grado en Economía - 9,04
- Grado en Comunicación y Creación Audiovisual - 9,03
- Grado en Ingeniería Informática - 8,99
- Grado en Administración y Dirección de Empresas - 8,6
- Grado en Terapia Ocupacional - 8,04
- Doble grado de PCEO Grado en Sociología / Grado en Ciencia Política y Administración Pública - 7,96
- Grado en Pedagogía - 7,46
- Grado en Ingeniería Informática en Sistemas de Información - 6,86
- Grado en Ingeniería Agrícola - 6,61
- Grado en Estadística - 6,51
- Grado en Desarrollo de Aplicaciones 3D Interactivas y Videojuegos en Zamora - 6,3
- Grado en Estudios Hebreos y Arameos - 5,00
- Grado en Filología Clásica - 5,00
- Grado en Ingeniería Eléctrica - 5,00
- Grado en Filología Hispánica - 5,00
- Grado en Información y Documentación - 5,00
- Doble Grado PCEO Grado en Administración y Dirección de Empresas / Grado en Traducción e Interpretación - 5,00
- Grado en Educación Social - 5,00
- Doble Grado PCEO Grado en Ingeniería Eléctrica / Grado en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática - 5,00
- Grado en Arquitectura Técnica en Zamora - 5,00
- Doble Grado PCEO Grado en Información y Documentación / Grado en Historia - 5,00
- Grado en Estudios Portugueses y Brasileños - 5,00
- Grado en Ingeniería Química - 5,00
- Grado en Ingeniería Agroalimentaria en Zamora - 5,00
- Grado en Ingeniería en Geoinformación y Geomática en Ávila - 5,00
- Grado en Criminología - 5,00
- Grado en Ingeniería Mecánica - 5,00
- Doble Grado PCEO Grado en Gestión del Turismo / Grado en Gestión de Pequeñas y Medianas Empresas en Ávila - 5,00
- Grado en Estudios Árabes e Islámicos - 5,00
- Grado en Estudios Franceses - 5,00
- Grado en Piloto de Aviación Comercial y Operaciones Aéreas - 5,00
- Grado en Bellas Artes - 5,00
- Grado en Ingeniería Mecatrónica y Robótica - 5,00
- Grado en Estudios Alemanes - 5,00
- Grado en Geología - 5,00
- Grado en Humanidades - 5,00
- Doble Grado PCEO Grado en Ingeniería de Materiales / Grado en Ingeniería Mecánica - 5,00
- Grado en Seguridad - 5,00
- Grado en Historia - 5,00
- Grado en Ciencia Política y Administración Pública - 5,00
- Grado en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática - 5,00
- Doble Grado PCEO Grado en Ingeniería de Materiales / Grado en Ingeniería Mecánica en Zamora - 5,00
- Grado en Seguridad en Ávila - 5,00
- Grado en Ingeniería Geológica - 5,00
- Doble Grado en PCEO Grado en Antropología / Grado en Filosofía
- Doble Grado PCEO Grado en Ingeniería Civil / Grado en Ingeniería de la Tecnología de Minas y Energía en Ávila - 5,00
- Grado en Gestión del Turismo en Ávila - 5,00
- Doble Grado PCEO Grado en Educación Social / Grado en Información y Documentación - 5,00
- Grado en Sociología - 5,00
- Grado en Estudios de Asia Oriental - 5,00
- Grado en Maestro en Educación Primaria Ávila - 5,00
- Grado en Ingeniería Civil Zamora - 5,00
- Grado en Maestro en Educación Infantil Zamora - 5,00
- Grado en Ingeniería de la Energía y Recursos Minerales en Ávila - 5,00
- Grado en Audiología General - 5,00
- Grado en Química - 5,00
- Grado en Estudios Italianos - 5,00
- Grado en Estudios Ingleses - 5,00
- Grado en Trabajo Social - 5,00
- Grado en Filosofía - 5,00
- Grado en Maestro en Educación Infantil en Ávila - 5,00
- Grado en Ingeniería Civil en Ávila - 5,00
- Grado en Ciencias Ambientales - 5,00
- Grado en Maestro en Educación Primaria en Zamora - 5,00
- Grado en Lenguas, Literaturas y Culturas Románicas - 5,00
- Grado en Ingeniería Mecánica en Zamora - 5,00
- Doble Grado de PCEO Grado en Información y Documentación / Grado en Ciencia Política y Administración Pública - 5,00
- Doble Grado de PCEO Grado en Gestión de Pequeñas y Medianas Empresas / Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos - 5,00
- Grado en Gestión de Pequeñas y Medianas Empresas - 5,00
- Grado en Historia del Arte - 5,00
- Grado en Historia y Ciencias de la Música - 5,00
- Doble Grado PCEO Grado en Pedagogía / Grado en Información y Documentación - 5,00
- PCEO Grado en Ingeniería Informática en Sistemas de Información / Grado en Información y Documentación en Zamora - 5,00
- Grado en Antropología - 5,00
- Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos en Zamora - 5,00
- Grado en Ingeniería de Materiales en Zamora - 5,00
- Doble Grado PCEO Grado en Filosofía / Grado en Ciencia Política y Administración Pública - 5,00
- Grado en Geografía - 5,00
- Doble Grado PCEO Grado en Ingeniería Eléctrica / Grado en Ingeniería Mecánica - 5,00
- Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos - 5,00
