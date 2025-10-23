Emmanuelle Charpentier en Salamanca: "Como francesa es un súper orgullo ser reconocida por una universidad española"

La genetista francesa Emmanuelle Charpentier será investida este viernes como doctora 'honoris causa' por la USAL en un acto solemne en el Paraninfo. "Es un gran honor. Como francesa es un súper orgullo ser reconocida por una universidad española", ha señalado a los medios de comunicación instantes antes de impartir un seminario científico en el salón de actos del Edificio Dioscórides en el campus Miguel de Unamuno.

Charpentier ha contribuido al desarrollo y perfeccionamiento de la técnica de edición genética CRISPR-Cas9, lo que le ha valido ser galardonada con el Premio Nobel de Química en 2020. "Es capaz de reescribir el código de la vida. Durante los últimos cincuenta años ha sido esencial poder modificar los genes y el DNA. Con esta herramienta se puede hacer", ha destacado.

Modificar la carta genómica de cualquier organismo vivo es algo permitido, pero incluye un riesgo: cambiar la línea germinal de los humanos, algo que solo ha ocurrido una vez. Un científico chino fue condenado a tres años de prisión en diciembre de 2019 por crear los primeros bebés -dos gemelos- modificados genéticamente. La noticia creó una gran controversia.

El reto de los trabajos de investigación que se desarrollan en la actualidad, según Emmanuelle Charpentier, sigue siendo "el mismo": "Usar la tecnología y aplicarla a la salud humana, a la biotecnología... La única diferencia es que hemos cambiado la escala temporal, todo puede ocurrir de forma mas rápida. La ciencia es magnífica y disponemos de un montón de técnicas que nos permiten abordar problemas que antes no era posible". Un posible desafío sería incorporar gente nueva y joven "que se involucre".

Encuentro con un fan muy especial

Al seminario de la inminente doctora 'honoris causa' por la USAL ha acudido un fan muy especial: Alvin, un niño de 9 años con una enorme vocación científica e interés por el trabajo de la genetista francesa. "Contribuyó a mi interés por la genómica. Su descubrimiento me parece muy interesante. Me encanta la revolución científica que esto signfica", ha señalado.

Emmanuelle Charpentier, al conocer la presencia de Alvin en su seminario, se ha emocionado: "Es una sorpresa. Para mí es importante. La generación joven necesita referentes". Ambos han intercambiado unas palabras antes del inicio del seminario.