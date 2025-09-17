La Fiscalía Antidroga alerta en Salamanca: el narcotráfico es la semilla de violencias que van más allá de las mafias

La fiscal jefe de la Fiscalía Especial Antidroga, Rosa Ana Morán, ha inaugurado en la mañana de este miércoles, junto al rector de la Universidad de Salamanca, la Junta de Fiscalía Antidroga con más de una treintena de fiscales delegados por todo el territorio nacional especializados en narcotráfico, en las que se ha advertido de la gravedad deeste fenómeno criminal y de sus múltiples consecuencias.

Morán ha subrayado que el tráfico de drogas no solo constituye “una gran amenaza contra la economía legal” sino que es también “fuente de todo tipo de corrupciones” y de violencias diversas, incluidas la violencia de género y los abusos. Según ha explicado, entre otros asuntos, el crimen organizado se aprovecha de hombres y mujeres vulnerables para utilizarlos como transportistas (“mulas”) o en la venta de estupefacientes.

La fiscal jefe destacó, además, los daños medioambientales asociados al narcotráfico.

España, ha recordado, es un importante productor de marihuana, lo que genera graves problemas como el abuso de recursos hídricos, el uso fraudulento de electricidad y los incendios en plantaciones ilegales.

A colación de este aspecto, y tal y como analizó este medio, Salamanca se ha consolidado en los últimos tiempos como un territorio de interés para las bandas organizadas por varios factores: desde su proximidad con Portugal, pasando por su conexión con Madrid a través de redes logísticas, la provincia salmantina se ha convertido en un punto de paso intermedio en operaciones de mayor escala.

Asimismo, la existencia de barrios periféricos y zonas rurales aisladas han sido aprovechadas por redes locales para el menudeo y la ocultación de drogas o mercancía robada.

En su intervención, Morán ha resaltado la importancia de la cooperación con el ámbito académico y la investigación en inteligencia artificial un área en la que, ha referido, la Universidad de Salamanca es referente. Según ha indicado, las nuevas tecnologías permitirán a fiscales y cuerpos policiales “procesar de manera avanzada” los datos vinculados al narcotráfico y el blanqueo de capitales, uniformar criterios y reforzar la eficacia de las investigaciones.

Junta de delegados de la Fiscalía Especial Antidroga

Por su parte, el rector de la Universidad de Salamanca, Juan Manuel Corchado, ha dado la bienvenida a los fiscales destacando el valor de que la institución acoja estas jornadas. “Nuestra universidad, con ocho siglos de historia y una amplia proyección internacional, siempre ha estado vinculada a la formación en Derecho y al debate sobre los grandes retos jurídicos”, ha señalado.

Corchado recordó la tradición de la Escuela de Salamanca como referente histórico en la reflexión sobre justicia y orden jurídico, y advirtió de la dimensión global del narcotráfico y la delincuencia organizada. El rector ha citado, además, informes recientes de Europol en los que se sitúa el tráfico de drogas como una de las principales actividades criminales en Europa y ha alertado, asimismo, de su expansión.

Las jornadas reunirán en Salamanca a 31 fiscales delegados antidroga procedentes de toda España, con el objetivo de reforzar la coordinación, unificar criterios y profundizar en el análisis de fenómenos complejos como el blanqueo de capitales, la delincuencia transnacional y el impacto social y ambiental del narcotráfico.