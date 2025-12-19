Luz verde al presupuesto de la USAL y a las cesiones para ampliar el 'Nemesio Martín' y crear una senda ecológica junto al Tormes

El Consejo Social aprueba los presupuestos de la USAL para 2026 y las cuentas de las fundaciones y sociedades de 2024

El presupuesto de 310,4 millones de euros anunciado por la Universidad de Salamanca para 2026 ha sido aprobado este viernes por el Consejo Social, por lo que la institución charra podrá avanzar "de forma importante" en la construcción de nuevas infraestructuras y finalizar las ya iniciadas, como la Facultad de Ciencias Agrarias y Ambientales y el edificio M4 del Parque Científico.

El Consejo Social también ha dado luz verde al techo de gasto de 364.835.120,37 euros, un 1,40% más que en 2025; al Plan de Trabajo Elaborado por el Servicio de Auditoría Interna para el ejercicio 2026 y al Plan Estratégio de Auditoría 2026-2028. Este último consta de cuatro fases: identificación de objetivos , identificación de Áreas de Gestión por objetivos y riesgos, valoración de los riesgos y planificación de actuaciones.

Cesiones al Ayuntamiento de Salamanca

En el Pleno celebrado este viernes se han abordado dos cesiones al Ayuntamiento de Salamanca: la parcela donde se asienta la Residencia Colegio Mayor de San Bartolomé y una porción de terreno de 3.962 metros cuadrados correspondiente a la Zona Deportiva Salas Bajas.

La primera servirá para ampliar el Campo de Fútbol 'Nemesio Martín', propiedad del consistorio; mientras que la segunda cesión, gratuita y temporal (por 30 años), tiene como objeto construir una senda ecológica accesible en la margen izquierda del río Tormes. El camino se extenderá desde el puente Rodríguez Fabrés hasta el final del recinto deportivo de la Universidad de Salamanca. Los gastos del acondicionamiento y vallado correrán a cargo del Ayuntamiento, que dispondrá de un límite de 3 años para la realización total del proyecto.