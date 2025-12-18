El presupuesto de la Universidad de Salamanca aumentará un 3,4%, hasta los 310,4 millones de euros, en 2026

La Universidad de Salamanca contará con un presupuesto de 310.409.107 euros para 2026, lo que supone un incremento del 3,4% (10.289.292 euros) respecto al ejercicio anterior, gracias al acuerdo adptado este jueves en la última sesión ordinaria del Consejo de Gobierno. El presupuesto permitirá consolidar "el nivel de inversión en personal, investigación y mejora de las infraestructuras", según ha destacado Javier González Benito, vicerrector de Economía.

El presupuesto para 2026 "apuesta fuertemente por la renovación tecnológica" y permitirá avanzar "de forma importante" en la construcción de nuevas infraestructuras. Destacan la remodelación de la biblioteca Santa María de los Ángeles; el arreglo de la muralla; la creación de la nueva Facultad de Veterinaria en Huerta Otea, entre las calles Manuel Ramos Andrados, John Dalton Eugenio de Castro y José de Lamano Beneite; y el edificio que formará parte del Distrito Tecnológico 'Sendero de las Cregas'.

También favorecerá la finalización de las construcciones que ya están en marcha, como la Facultad de Ciencias Agrarias y Ambientales y el edificio M4 del Parque Científico de la Universidad de Salamanca, paralizado desde 2011 y sacado a licitación durante este mes con un presupuesto base de 5.500.042,07 euros. Las empresas interesadas tienen de plazo hasta el 2 de enero de 2026 a las 23:59 horas para presentar sus ofertas por vía electrónica.

Aportación extraordinaria de la Junta

La Junta de Castilla y León también ha dado a conocer este jueves la aportación extraordinaria que recibirán las universidades públicas de la Comunidad. Del primer acuerdo, dotado de 1.873.897 euros, la USAL recibirá 759.796 euros para hacer efectivos los pagos correspondientes a los complementos de actividad investigadora (sexenios) y labor docente (quinquenios) del personal docente e investigador laboral temporal.

La segunda aportación deriva de un acuerdo alcanzado en junio de 2024 en la Conferencia General de Política Universitaria, del que derivan 6.765.458 euros para financiar 269 nuevas plazas de Profesorado Ayudante Doctor. La USAL percibirá en este caso la cantidad de 2.632.728 euros.