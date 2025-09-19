Mañueco destaca el crecimiento universitario en Castilla y León con un 27% más de financiación y casi 100.000 alumnos

La Universidad de Salamanca celebra el acto de apertura del curso 2025-26 de las universidades de Castilla y León de acuerdo al siguiente programa

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha inaugurado hoy el Curso Académico 2025-2026 de las universidades de la comunidad en un acto celebrado en Salamanca. Durante su intervención, Mañueco ha subrayado los avances significativos en el sistema universitario, destacando un aumento del 27% en la financiación desde 2019, lo que representa 100 millones de euros anuales adicionales.

El presidente ha resaltado que estas inversiones han permitido a Castilla y León situarse como un polo de atracción para estudiantes, con una población universitaria que se acerca a los 100.000 alumnos. Además, el número de estudiantes de nuevo ingreso ha crecido un 8% este curso, lo que ha contribuido a que la comunidad haya alcanzado el "podio nacional" en captación de universitarios.

Reducción de tasas y nuevas titulaciones

Fernández Mañueco ha recordado otras medidas clave impulsadas por la Junta, como la reducción de casi un 40% en las tasas de grado y más de un 50% en los másteres habilitantes. A ello se suma un incremento del 20% en el presupuesto de becas, la creación de nuevas ayudas para máster y el apoyo a las becas Erasmus+, que han beneficiado a casi 300 alumnos más en la última convocatoria.

El presidente también ha reafirmado el compromiso con los campus territoriales, anunciando inversiones en Ponferrada, Palencia y Segovia, y asegurando que se seguirá impulsando la actividad en los campus de Zamora, Ávila y Béjar. En cuanto a la oferta académica, el próximo curso se iniciarán los grados de Medicina en León y Burgos, y la Junta destinará más de 21 millones de euros para la implantación de los grados de Farmacia en Valladolid y Veterinaria en Salamanca.

Apuesta por la investigación y la transferencia de conocimiento

En el ámbito de la investigación, el presidente ha calificado la actual legislatura como la del "talento". La Junta ha financiado casi 2.000 contratos de investigadores desde 2019 y prevé promover 280 más en los próximos meses. Entre los programas destacados se encuentran el Andrés Laguna, para investigadores de trayectoria internacional, y el Andrés Laguna Junior, para jóvenes con alto potencial.

Además, Mañueco ha mencionado la recuperación de ayudas a grupos de investigación y la inversión en infraestructuras científico-técnicas como el CENIEH y el Centro de Láseres Pulsados, cuya financiación ha aumentado un 22%. La comunidad se ha consolidado como un referente en innovación a nivel europeo, impulsando la conexión entre universidades y empresas a través del Plan de Transferencia de Conocimiento, dotado con 10 millones de euros.

Finalmente, Fernández Mañueco ha valorado el importante papel de las universidades privadas en la comunidad, reconociendo su contribución a la generación de conocimiento, empleo y oportunidades.