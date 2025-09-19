La USAL da la bienvenida oficial al nuevo curso: "Arrancamos con un optimismo fundamentado y una firme determinación"

La Universidad de Salamanca celebra el acto de apertura del curso 2025-26 de las universidades de Castilla y León de acuerdo al siguiente programa

Aunque los alumnos volvieron el pasado 9 de septiembre a las aulas, la USAL ha dado este viernes la bienvenida oficial al curso académico con el tradicional acto de apertura celebrado en el Paraninfo y presidido por el rector, Juan Manuel Corchado. "Es una oportunidad para renovar la esperanza, reafirmar nuestro compromiso con la sociedad y fortalecer la misión de esta Universidad que, con más de ocho siglos de historia, sigue escribiendo cada día nuevas páginas de excelencia y servicio público", ha subrayado al principio de su discurso.

La USAL arranca el curso 2025/2026 con "un optimismo fundamentado y una firme determinación" sin olvidar los desafíos que le aguardan. Entre ellos, la adaptación de los Estatutos de la Universidad a las exigencias de la LOSU, el contexto demográfico y la competencia creciente. "Vemos estos retos como catalizadores para la innovación y la transformación que nos permitirán seguir siendo líderes", ha continuado diciendo el rector.

Sus casi 30.000 alumnos convierten a la USAL en "referente de atracción de talento académico dentro y fuera de nuestras fronteras". Algunos de ellos han apostado por titulaciones que dialogan con la inteligencia artificial, la ciberseguridad o la robótica. "Esa es nuestra misión: preparar a nuestros estudiantes para lo que viene, ni para lo que fue". En aras de crear nuevas y dar respuesta a la demanda social de los titulados, Corchado ha pedido a Alfonso Fernández Mañueco, presente en el acto, su apoyo "decidido".

El nuevo curso irá acompañado de la culminación de la Facultad de Ciencias Agrarias y Ambientales, "pieza central de un Campus Agroambiental en expansión"; de un mayor impulso del Centro de Transferencia, Innovación, Emprendimiento y Empleo; y de la puesta en marcha del Plan de Diversidad de la Universidad de Salamanca, "un compromiso real para atender las necesidades de estudiantes procedentes de realidades socioculturales y personales diversas".

También destaca la conmemoración del V Centenario de la Escuela de Salamanca. "Invito a toda la comunidad universitaria a hacer del curso 2025-2026 un ensayo general de esa celebración: un año de pensamiento crítico, de compromiso ético, de valentía académica. Como entonces, sigamos demostrando que la Universidad es capaz de iluminar el presente, dialogar con el mundo y proyectar futuro", ha señalado el rector.

Para la implementación del esperado grado en Veterinaria, con un enfoque integrador 'One Health', y el inicio de las obras de la Clínica y de la propia Facultad habrá que esperar un curso más, hasta el periodo 2026-27.

Balance "positivo" del curso anterior

Abrir un nuevo ciclo requiere analizar el anterior y el Secretario General de la USAL, Alfredo Ávila, ha sido el encargado de leer la memoria académica del curso 2024/2025. "El balance es positivo. Los marcadores indican que estamos en la senda correcta", ha subrayado. La institución charra continúa estando a la cabeza de las universidades de Castilla y León tras sumar unos 22.000 alumnos de grado, 1989 de máster y 2731 en títulos propios. Todos ellos han podido acceder a "programas de calidad a través de una formación integrada".

La USAL también se ha erigido como un "destino atractivo para los investigadores". Se han registrado 6780, 500 más respecto al curso anterior, y se han realizado 121.000 publicaciones. Se ha incrementado igualmente el número de estudiantes de doctorado (3326 de 66 nacionalidades distintas) y se han defendido 202 tesis doctorales hasta el mes de junio.

Entre los acontecimientos más importantes celebrados por la Universidad de Salamanca en el curso 2024/2025, destacan la investidura de Eulalia Pérez y Araceli Mangas como doctoras 'honoris causa', incrementando a trece el número de mujeres que ostentan la máxima distinción de la USAL; la concesión de la Medalla de la Universidad al Coro Universitario y al Coro de Cámara; y el XXXIV Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana.

La lectura de la memoria académica ha sido sucedida por la lección inaugural 'Las letras de la malaria', a cargo de Antonio Muro Álvarez, catedrático de Parasitología de la Universidad de Salamanca. Su internevión ha sido largamente aplaudida por los presentes y alabada por el rector: "Gracias por compartir tus desafíos y enseñarnos tanto". También le ha pedido avanzar en las investigaciones de la fiebre hemorrágica de Crimea-Congo.