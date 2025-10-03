Nadal, tras ser nombrado doctor 'honoris causa' "Es un grandísimo honor. No sé si soy digno, pero así lo han considerado"

Rafael Nadal se ha convertido durante la mañana de este viernes en el primer deportista en ser investido doctor 'honoris causa' por la Universidad de Salamanca. "Es un grandísimo honor. No sé si soy digno, pero así lo han considerado", ha afirmado a los medios de comunicación. El extenista ha agradecido tal reconocimiento a Juan Manuel Corchado, el rector; Ricardo Canal, padrino del acto solemne y decano de la Facultad de Educación; y al resto de la institución académica.

La ceremonia ha transcurrido en un Paraninfo abarrotado de autoridades y doctores. "Ha sido emotiva, distinta a cualquier otra cosa y, lo primero de todo, un buen aprendizaje", ha reconocido. Durante la misma ha recibido las insignias que le convierten en doctor (el birrete, el libro y el anillo) y que implican un reconocimiento más "humano y personal": "Aún no he pensado donde guardarlos, pero estarán en un lugar destacado dentro de mis memorias".

Con su reciente nombramiento, Nadal pasa a formar parte del Claustro de Doctores y, con ello, de la USAL, un lugar en el que se "respira la historia viva de lo que es nuestro país" y por donde han pasado "gentes tan importantes". "De alguna manera, caminando por la universidad, se siente este peso", ha añadido. El extenista no solo ha accedido al Aula Fray Luis de León o al Paraninfo, sino que también ha visitado la Biblioteca General Histórica: "Lo he disfrutado y realmente esta vez ha podido ser por poquito tiempo".

"Seguro que, con más calma, volveré"

Investidura de Rafa Nadal como doctor ‘honoris causa’

El manacorí aterrizó el jueves por la tarde con su familia en el aeropuerto de Matacán. De ahí se trasladaron directamente a su hotel en la calle de San Pablo. "Raramente, no conozco Salamanca. He estado en muchos lugares, pero no conozco la ciudad y seguro que, con más calma, volveré. Lo que he visto me parece precioso y espero volver pronto", ha admitido.

Lo que sí ha tenido oportunidad es de conocer el cariño de sus aficionados salmantinos. Algunos de ellos le han esperado en el Patio de Escuelas para verlo de cerca, pedirle un autógrafo o sacarse una fotografía: "La verdad es que me han tratado de la mejor manera posible. Me han recibido con muchísimo cariño y todo ha sido agradable. Ha sido un día muy muy bonito e inolvidable".

Nadal volverá este viernes a Palma de Mallorca junto a su familia con la intención de "hacer las cosas lo mejor que pueda e intentar honrar este nombramiento con el comportamiento". Este reconocimiento se sumará al de la Universidad Politécnica de Madrid en marzo de 2026, el que será su tercer doctor 'honoris causa'. "Lo que ocurra el año que viene pues ya ocurrirá y lo disfrutaremos también de otra manera", ha concluido.