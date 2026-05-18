Premio a la Trayectoria en Ingeniería Química: la nueva distinción de Alumni-USAL en homenaje al catedrático Galán Serrano

Galán Serrano, exvicerrector y catedrático de Ingeniería Química de la USAL fallecido en el mes de enero

La Universidad de Salamanca, a través de Alumni-USAL, impulsa un nuevo premio en Ingeniería Química como parte de un homenaje al catedrático recientemente fallecido, Miguel Ángel Galán Serrano.

Se trata de un galardón patrocinado por su esposa, Eva Martín del Valle, donde se busca "distinguir la excelencia, la capacidad y la trayectoria profesional de los egresados en Ingeniería Química de la Universidad de Salamanca". También nace para reconocer el "mérito académico".

El plazo de presentación de solicitudes permanecerá abierto hasta el próximo 30 de junio, bajo el título 'Solicitud del Premio a la Trayectoria en Ingeniería Química: profesor Galán Serrano'.

A mayores de este premio, Alumni-USAL abarca otros ocho galardones en distintas áreas del conocimiento y del ámbito creativo para "fomentar la investigación de calidad, visibilizar la innovación en distintos campos del saber y apoyar trayectorias académicas prometedoras, tanto dentro como fuera del entorno salmantino".