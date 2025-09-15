La Universidad de Salamanca suspende las charlas de la doctora israelí Galit Nahari "en aras de evitar cualquier incidente"

Las Facultades de Derecho y Psicología de la Universidad de Salamanca han decidido suspender las charlas que iba a impartir Nahari Galit, profesora en el Departamento de Criminología de la universidad israelí de Bar Ilán, "en aras de evitar cualquier incidente que ponga en peligro la convivencia en ambos centros".

En el comunicado, los decanos Juan José García y María Ángeles Guervós defienden que sus facultades han dado "sobradas muestras de respeto en la defensa de los derechos humanos" y condenan "firmamente" el genocidio del gobierno de Benjamín Netanyahu contra la población de Gaza.

Critican, no obstante, el señalamiento a la doctora Galit Nahari por "el mero hecho de su nacionalidad", y más cuando es una "reconocida" experta en su campo: "Sus trabajos son utilizados por investigadores y policías de todo el mundo y este es el interés académico y científico de los eventos programados".

Denuncia del CEA

Este comunicado llega tan solo unas horas después de que el sindicato CEA denunciara que la Universidad de Salamanca incumple sus acuerdos "y permite que apologistas del genocidio den charlas". "La Universidad Bar Ilán, establecida en territorio palestino ocupado, colabora estrechamente con el servicio de seguridad istaelí, condenado incluso por el Comité de la ONU contra la tortura", ha expuesto en sus redes sociales.

El acuerdo al que hace alusión el sindicato data del 30 de mayo de 2024. Los quince días previos, decenas de estudiantes acamparon en el Campus Unamuno para mostrar su solidaridad con Palestina y pedir a la Universidad de Salamanca que rompiera toda relación con campus del país gobernado por Benjamín Netanyahu.

El vicerrector de Internacionalización y Cooperación, Raúl Sánchez Prieto, se comprometió entonces a no susbribir acuerdos con instituciones universitarias israelíes y a no participar ni financiar ningún acto académico que "normalice la dominación de unos pueblos o grupos sociales sobre otros".