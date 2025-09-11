Organizan una quedada motera en favor por los afectados de Cipérez

Brujos Cipereños han organizado una quedada motera en solidaridad con los afectados por el incendio forestal que afectó a Cipérez y su entorno. Un evento que arrancará a las 10:30 horas el próximo 19 de octubre con la recepción a los inscritos, y que seguirá a las 11:00 horas por la Senda de las Cenizas y una posterior comida a las 14:00 horas.

Las inscripciones se podrán hacer hasta el 17 de octubre aportando un donativo de 8 euros, en el que se incluye la comida con bebida y postre, además de una fila 0 en que se podrá aportar lo que uno quiera. Para ello podrán hacerlo al 655 989 955.

Quedada motera solidaria con Cipérez

Los beneficios se destinarán íntegramente a todas esas personas afectadas por uno de los fuegos más importantes de la provincia de Salamanca, junto al de El Payo. De este modo, se juega un papel muy importante para aportar una pequeña ayuda que logre sacar a flote a todos los ganaderos, agricultores y habitantes de la zona.