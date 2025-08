Antonio Cámara, del PSOE, nuevo alcalde de Béjar

Antonio Cámara, del PSOE, vuelve a ser alcalde de Béjar tras salir adelante la moción de censura contra Luis Francisco Martín. Todos los ediles de la oposición firmantes de la moción, incluidas las dos concejalas no adscritas, han votado a favor de que el socialista sea el nuevo alcalde de la ciudad textil.

Veinte minutos antes del inicio del pleno ya no entraba más gente, el salón de plenos tenía el aforo completo. Tras convocarse la mesa de edad con la edil Purificación Pozo como concejal de mayor edad y Rosa Mateos como la más joven, comenzó el pleno con la ratificación de que la moción cumple con la legalidad y la lectura de la moción presentada a finales del mes de julio por el PSOE, Tú Aportas Béjar y las dos concejalas no adscritas, Araceli Dorado y Olga García. Un documento que refleja los motivos por los que se presenta la moción de censura.

En el turno de intervenciones comenzó Antonio Cámara como candidato a la alcaldía. Cámara aseguró en su intervención que los motivos que justifican la moción de censura deja claro la necesidad de la misma. "Una moción de censura tras múltiples peticiones de dimisión del señor alcalde. La situación en Béjar es grave y vemos noticias continuamente sobre el estado de esta ciudad. Facturas sin contratos con informes desfavorables, más de 400.000 euros el año pasado y en este 2025 ya hemos alcanzado esta cifra. Esto demuestra irregularidades e incapacidad en la gestión".

Pleno extraordinario para presentar moción de censura en Béjar

Además, Antonio Cámara ha añadido que el equipo de Gobierno no ha sido capaz de aprobar los presupuestos desde hace dos años, los problemas con la limpieza, recogidas de residuos, punto limpio, la gestión del personal y los recursos del Ayuntamiento con graves problemas en múltiples áreas, con contratos eventuales sin haber convocado oferta de empleo, carencias en plazas tan importantes como la Policía Local. También se ha centrado en que "todo se quiere privatizar por la incapacidad del alcalde" y por supuesto "el caso de los asesores, personas sin vinculación con el Ayuntamiento que han podido tener acceso a documentación sensible del Ayuntamiento. Una fase oscura que no sabemos si sigue". El pacto entre PP y Vox ha sido fallido, ha continuado y ha asegurado que "hay que reflotar Béjar, tenemos capacidad para gestionar de manera urgente los recursos de esta ciudad, hay que volver a la negociación que rompieron, hay que velar por el bien común y aquí se ha velado por el bien personal y haciendo uso a ataques personales".

Luis Francisco Martín, en su turno, ha afirmado que Cámara habla de la situación de Béjar "como si fuera un desastre y eso es lo que encontramos". Ha insistido en que da igual lo que ahora diga porque el voto ya está decidido y ha hecho un alegato atacando a la oposición y negándose a terminar cuando su tiempo había terminado, lo que hizo que el público protestara.

Javier Garrido de Tú Aportas le ha asegurado que "la mentira ha sido su carta de presentación desde que empezó la legislatura" y le ha recordado que democracia es respetar las leyes "y usted ha dejado caer que los ciudadanos tienen que estar enfadados porque no se respeta la democracia, es terrorífico que hable así". Y le ha asegurado que "no tiene nada de que presumir de estos dos años de legislatura". Ha asegurado que su mandato ha estado marcado por el escándalo, la opacidad, el abandono de los servicios públicos y no ha sido capaz en dos años de presentar unos presupuestos".

Por su parte, Purificación Pozo de Vox, ha asegurado que "no vamos a permitir que esta moción de censura sea solo una excusa para que algunos de ustedes busquen un sueldo más, un sillón de mando y llenarse los bolsillos como hace el flamante presidente de España, que solo busca mantenerse en el sillón a toda costa". Ha asegurado que Béjar merece un "liderazgo responsable, no vamos a permitir que la moción sea una excusa para repartirse cargo y privilegios, exigimos que las decisiones se tomen pensando en el bien común". "Es la segunda vez que se va a sentar en el sillón más grande de Béjar, como un dictador", ha asegurado la edil lo que ha elevado las protestas del público y añadido que "ha desvirtuado el resultado electoral de mayo de 2023".

Pleno extraordinario para presentar moción de censura en Béjar

Un pleno al que han asistido numerosos representantes del PSOE e incluso de Vox, sin embargo, no ha habido nadie del PP provincial ni de la Diputación acompañando a Luis Francisco Martín el día que perdía la alcaldía.

Antonio Cámara ya gobernó la ciudad durante dos años en la anterior legislatura, tras la dimisión de su compañera Elena Martín. El PSOE había ganado las elecciones en número de votos, sin embargo, la coalición PP y Vox hizo que perdiera la alcaldía. Los problemas en el seno del PP y las constantes polémicas,, sobre todo la entrada en el Ayuntamiento de dos asesores, uno de ellos vinculado con investigaciones de narcotráfico internacional, marcaron un antes y un después que hizo que dos de las ediles del PP abandonaran el partido. A partir de ese momento todo ha sido caos en Béjar, con un equipo de Gobierno en minoría que no ha sido capaz de sacar numerosos proyectos.