El Ayuntamiento de Candelario comparte una imagen para ilustrar "con sencillez" la situación del incendio

El incendio de Candelario sigue preocupando a la población, por lo que el Ayuntamiento ha decidido ilustrar "con sencillez" dónde se encuentra exactamente. La fotografía ha sido tomada desde La Muela, en Cáceres, a las 15:00 horas de este miércoles, 20 de agosto, y muestra la zona del fuego de Jarilla en Extremadura, así como la línea de contrafuego realizada por las brigadas en el término municipal, a 15 kilómetros de la localidad.

"Candelario y nuestras áreas boscosas continúan alejadas del frente del incendio. Mantenemos cautela con la situación proveniente de Hervás, donde el fuego ha retomado fuerza en las últimas horas y ganado posiciones que nos obligan a estar vigilantes y atentos", ha informado igualmente el consistorio a través de sus redes sociales.

El fuego de Jarilla traspasó la frontera este lunes y, un día después, ascendió a nivel 1 de peligrosidad por requerir más de 12 horas para su estabilización. Una treintena de medios trabajan en Candelario para extinguir las llamas y mantener el fuego bajo control. Más concretamente, tres técnicos, diez agentes medioambientales, cinco cuadrillas terrestres, dos autobombas, dos bulldozer, cuatreo cuadrillas helitransportadas y cinco helicópteros.

Naturaleza Castilla y León ha compartido un vídeo en el que se muestran dos técnicas usadas en la extinción del incendio de Candelario: fuego técnico para eliminar comustible y batefuegos, herramientras muy útiles para apagar las llamas por desplazamiento del aire. Ambas están siendo practicadas por varios bomberos en el municipio de Lagunilla.