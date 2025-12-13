Piden seguir consumiendo carne de cerdo ya que la peste porcina “no supone ningún riesgo sanitario”

Tiempos duros los que se están viviendo en el sector porcino de la región, uno de los principales motores económicos de Castilla y León y, por supuesto, de Salamanca, en donde ciudades como Guijuelo dan empleo a cientos de personas en cada una de las fábricas.

Debido a la peste porcina, el presidente de Feporcyl, la Federación de Asociaciones de Productores de Ganado Porcino de Castilla y León, Miguel Ángel Ortiz Latorre ha pedido a los ciudadanos que sigan consumiendo carne de cerdo debido a que es una enfermedad que afectaría únicamente a los estos animales, además de que “no existe ningún riesgo sanitario”, según recoge iCal.

Todo esto a raíz de la alarma que se ha generado desde Cataluña y donde se han llegado a declarar medidas urgentes al respecto como la alerta cinegética en Castilla y León, la caza de forma ilimitada de jabalíes en la región castellanoleonesa o el Comité Técnico de Expertos que se ha creado en la comunidad.

A pesar de que esta afección no ha llegado aún a Castilla y León, han indicado desde la Federación que los precios han bajado estrepitosamente y que cada cerdo está suponiendo un sobrecoste de 30 euros al haber caído el precio de los mismos un 30 por ciento en tan solo tres semanas.

Del mismo modo, también han indicado que las granjas intensivas donde se produce una gran demanda de carne porcina están altamente protegidas de manera sanitaria, con controles de acceso diarios, dobles vallados, protocolos estrictos o arcos de desinfección.

Por otro lado, también ha destacado que Castilla y León cuenta con cerca de 5 millones de cabezas de cerdo, además de ser líder nacional en el cerdo ibércio y la tercera comunidad en producción porcina.