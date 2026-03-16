Mañueco prefiere un gobierno en solitario, como el del último tramo de la anterior legislatura

Mañueco celebra su triunfo en Salamanca en las Elecciones a las Cortes de Castilla y León 2026

Tras la victoria de este domingo en las elecciones de Castilla y León, la agenda sigue llena para Alfonso Fernández Mañueco. Tal y como anunció el candidato popular tras conocerse los buenos resultados que había conseguido en los comicios, el lunes sería ya un día para comenzar los diálogos.

Entre esas reuniones para conformar un nuevo gobierno en Castilla y León, también hay tiempo para valorar los resultados obtenidos y hablar de futuro, algo que ha hecho el presidente del PP autonómico en una entrevista con Jorge Bustos en Cope.

Dentro del programa radiofónico de Carlos Herrera, Mañueco ha mostrado sus preferencias para un futurible gobierno de la Junta: “Si me dan a elegir prefiero un gobierno en solitario con acuerdos puntuales desde fuera”.

Esta situación sería a algo similar al último tramo de la legislatura de Mañueco tras el abandono de Vox. Sin embargo, en este caso también se dieron votaciones en contra del partido de Carlos Pollán.

El vencedor de las elecciones autonómicas ha vuelto a dejar claro que tiene que ser el PP quien lidere el proceso de diálogo y su proyecto debe ser la base sobre el que se constituya el próximo gobierno regional.

En ese sentido ha dejado clara la intención de llegar a acuerdos con la formación de Vox, al menos para hacer frente al PSOE: “Necesitamos construir una alternativa al sanchismo, ahí coincidimos el señor Abascal y yo. Lo importante no son los sillones, sino un proyecto para dar respuesta a las personas mayores, jóvenes, personas del campo y las familias”, ha declarado.

Por último, Mañueco ha vuelto a hablar de crear un modelo político que “permita crecer, crear empleo y atraer población; eso lo hemos conseguido en la última legislatura y es el futuro por el que tenemos que caminar”.