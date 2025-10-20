Un nuevo foco de Influenza Aviar en aves de corral en Valladolid vuelve a poner en alerta a Castilla y León

Un nuevo foco de Influencia Aviar de Alta Patogenicidad en Aves de Corral, del serotipo H5N1, vuelve a poner en alerta a la comunidad avícola de Castilla y León tras detectarse en una grande de Ataquines, un municipio integrado en la comarca de Medina del Campo, en Valladolid, con un censo de unas 54.000 aves.

Según notifica el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, este foco ha sido detectado en el límite del radio de 10 kilómetros del foco confirmado el pasado 15 de octubre en Olmedo. Además, las autoridades veterinarias explican que cuando detectó el foco, los veterinarios visitaron la explotación en el mismo día y procedieron a la inmovilización preventiva, encuesta epidemiológica y toma de muestras oficial. Aunque el origen de la infección se encuentra “en estudio” se han tomado de forma inmediata las siguientes medidas de control:

Inmovilización inmediata de la explotación afectada y de las localizadas dentro la zona restringida desde la sospecha el día 17 de octubre de 2025.

Sacrificio de las aves de la explotación afectada y destrucción oficial de los cadáveres, pienso y demás materias contumaces que pudieran vehicular el virus, según la normativa SANDACH.

Realización de la encuesta epidemiológica con objeto de conocer el posible origen del foco e identificar los posibles riesgos por relación epidemiológica con la explotación afectada por movimientos de vehículos, productos o trabajadores.

Establecimiento de una zona de restricción alrededor del foco, en la que existen 16 explotaciones comerciales (algunas de las cuales coinciden con granjas ya inmovilizadas en focos declarados anteriormente).

Con este foco, el número total de focos de IAAP notificados en España en aves de corral en 2025 asciende a 14, detectados en Badajoz (1), Toledo (2), Huelva (2), Guadalajara (1), Valladolid (7) y Madrid (1). En el mes de septiembre se identificó también en Pedraza de Alba Pedraza un positivo en gripe aviar en aves silvestres de un ejemplar de águila calzada localizado cerca de la localidad.

La Junta recuerda la importancia de reforzar las medidas de bioseguridad en las explotaciones avícolas con el fin de evitar el contacto con aves silvestres, así como de intensificar la vigilancia. Cualquier sospecha debe ser notificada de inmediato para posibilitar la detección precoz de nuevos focos y la adopción de las medidas necesarias que impidan la diseminación de la enfermedad.