Aarón Piñán recibe el alta médica tras su lesión y estará disponible para el próximo partido

El futbolista Aarón Piñán ha superado completamente la luxación en la articulación acromioclavicular derecha que sufrió el pasado 9 de agosto y en la mañana de este martes ha recibido el alta médica.

De esta manera, el jugador queda a disposición del técnico Mario Simón para el encuentro del próximo sábado a las 18:00 horas en el estadio Reina Sofía, donde el equipo se enfrentará a la AD Mérida.

Piñán, uno de los refuerzos de la presente temporada, se lesionó durante el partido de la Copa Federación contra el Salamanca CF disputado el 9 de agosto en el Reina Sofía. Tras la lesión, fue intervenido quirúrgicamente en el hospital Santísima Trinidad de Salamanca por el doctor Íñigo Crespo. Desde entonces, junto al equipo médico del club, ha seguido un proceso de recuperación que ha concluido satisfactoriamente, permitiéndole regresar a la convocatoria para el próximo compromiso.