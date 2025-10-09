David Alonso Mata: “El inicio de competición no fue el esperado y el resto de áreas no pueden crecer al ritmo que todos esperamos”

David Alonso Mata reconoce que el mal inicio liguero del primer equipo está afectando al resto de áreas del club. El asturiano no se esconde para lidiar con temas complicados como la sanción a varios jugadores por saltarse el régimen interno ni el ‘caso Palmero’ y pedirá a la Junta Directiva nuevas figuras dentro de la organización del club.

¿Cómo están siendo sus primeros meses en Unionistas? “Están siendo de coger mucha información del club, de todas las áreas, para luego empezar con una línea de trabajo que quiero implantar y considero que el club tiene mucho crecimiento. Hay margen de mejora en algunas áreas y, tras el paso de conocimiento, empezará una fase con algunos cambios internos”.

La situación deportiva penaliza mucho al día a día. “Sí. Está claro. Cuando los resultados acompañan y si hubiésemos tenido un buen arranque de temporada, hubiese ido todo muy rodado. El inicio de competición no fue el esperado y el resto de áreas no pueden crecer al ritmo que todos esperamos. Somos un equipo de fútbol y los resultados mandan”.

¿En qué ha mejorado Unionistas desde que está David Alonso Mata? “Estamos implantando un mayor control interno de situaciones. Vamos a implantar distintas políticas de actuación y, sobre todo, el hecho de tener aquí una figura en el día a día es bueno para el club”.

¿Cuáles son las piezas que quiere incorporar a la estructura de club próximamente? “Es algo que tendremos que evaluar internamente. Creo que son necesarias, para un crecimiento del club, hay figuras y puestos que el club debería de acometer la incorporación a poco plazo. No te voy a decir figuras o personas, pero hay áreas del club que deberían de tener una persona para que el club vaya hacia adelante”.

Cada vez que expone una idea, ¿cuántas personas deben validarla antes de ir hacia adelante? “Hay una Junta Directiva a la que hay que informar, pero entiendo que todo lo que sea bueno para el club, se va a llevar a cabo. Toda la gente que está el club, dentro como fuera, quiere a la entidad y nadie va a torpedear. Entiendo que cuando yo proponga situaciones que el club tiene que mejorar, la Junta Directiva me dará su punto de vista y si el tema económico va a tener un papel importante. Considero que, si todos vamos en la línea de que el club crezca, yo les tengo que hacer ver y convencer que hay roles y puestos que, independientemente de quien los ocupe, tienen que estar cubiertos”.

¿Cuál ha sido la sanción impuesta por el club a los jugadores que se saltaron el régimen interno tras perder ante el Celta Fortuna? “Tenemos una plantilla joven y es cierto que fruto de esa juventud han cometido un error. Se ha hablado en los jugadores tanto en privado como colectivamente. Quedó dentro del vestuario y es una situación privada. El club, dentro del régimen interno, les va a multar con una cuantía económica. Pero no voy a dar nombres porque son chicos jóvenes y tienen que aprender de los errores, están en un club especial y en una ciudad especial. Todos tenemos que sumar para que el grupo no cometa estas situaciones que no son buenas para ellos, ni para la entidad”.

También están inmersos en el ‘tema Palmero’ ¿Unionistas está pagando al jugador o el club queda exento tras la sanción FIFA? “Ya se comunicó en su momento, el día antes de jugar con el Arenas Club, que es cuando tuvimos conocimiento de esa situación. Estamos a la espera que la Federación de Malasia y la defensa de los jugadores presenten los recursos y luego será la FIFA la que haga la resolución definitiva. Está al margen de los compañeros. Y hasta ahí se puede decir”.

Está apartado en lo deportivo, ¿pero sigue cobrando de Unionistas ahora mismo? “El futbolista, en el momento en el club tuvo conocimiento, presentó a nivel de club las alegaciones porque tenemos un procedimiento para una sanción de empleo y sueldo hasta que esto se resuelva. Ojalá pueda ser pronto, porque las dos partes estamos siendo perjudicadas. El chico está viviendo una situación comprometida y nosotros como club, en una plantilla corta, no contar con un futbolista, nos perjudica”.