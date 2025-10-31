El Salamanca CF UDS jugará en el Helmántico sin el 'ok' del Ayuntamiento de Villares

Estadio Helmántico antes de un partido de Copa del Rey

Aunque el Ayuntamiento de Villares de la Reina no ha dado el 'ok', el Salamanca CF UDS jugará el duelo del domingo en el estadio Helmántico ante el Coruxo. El choque dará inicio a las 17 horas.

La entidad presidida por Manuel Lovato no ha recibido la visita del Ayuntamiento de Villares de la Reina y jugará bajo su responsabilidad en el recinto.

"A partir del lunes, continuaremos con nuevas mejoras y trabajos de puesta en valor y embellecimiento del estadio, para que nuestra casa siga creciendo y recuperando el esplendor que merece", explican desde el club charro.