Si el Salamanca CF UDS juega en el Helmántico este domingo, lo hará sin licencia

Viernes a las 14.00 horas, casi a la hora de cierre de la administración pública, en el registro electrónico del Ayuntamiento de Villares entra la documentación del expediente de la licencia del estadio Helmántico. Casi a la vez, el club indica al Ayuntamiento de Salamanca que ya no necesitará Las Pistas para jugar el encuentro de este domingo frente al Coruxo. Todo parece indicar que si no juega en Las Pistas es porque la alternativa, el estadio Helmántico, está disponible, pero no es así ya que el domingo seguirá sin licencia. La hora tardía a la que se ha registrado la documentación hace que el personal funcionario del Ayuntamiento tenga poco margen de maniobra y más teniendo en cuenta que este sábado es festivo. Una jugada por parte del club que pone la presión en el Ayuntamiento de la localidad, al que seguramente culpará tanto la directiva como la afición porque el estadio no tenga el visto bueno a tiempo para este domingo sin tener en cuenta los plazos de la administración pública.

Así las cosas, el Ayuntamiento de Villares ha confirmado que el expediente seguirá su tramitación por lo que hasta la semana que viene los técnicos municipales, que no trabajan ni por la tarde ni los festivos, no realizarán la inspección en el estadio. Esto impide que este domingo tenga luz verde y si se juega, será sin licencia y, por tanto, será quien abra las puertas del estadio quien tendrá que hacerse cargo de las consecuencias que conlleve hacerlo sin permiso. De momento, en la Real Federación Española de Fútbol el partido sigue fijado en los anexos del estadio Helmántico, es decir, en Las Pistas.