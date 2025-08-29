Unionistas, a empezar con buen pie ante el filial de Osasuna

Fin a las probaturas. La Primera RFEF da inicio este viernes y el sábado llegará el turno para Unionistas. Los blanquinegros reciben en el estadio Reina Sofía al filial de Osasuna (19:30 horas).

Oriol Riera se sentará en el banquillo charro para tratar de derrotar, por primera vez, a Osasuna Promesas en el estadio Reina Sofía. Lo hará sin Aarón Piñán, lesionado y recientemente operado en el hombro.

Con un ojo en el césped y otro en el VAR (que puede ser decisivo), Unionistas buscará los tres primeros puntos ante su afición. Y también ante Mikel Serrano, que comenzó la pretemporada con los charros y fue traspasado al filial navarro.

“Hay que estar atento a la transición y el balón parado, que dará el 33 o 36% de goles. Y las transiciones más o menos igual. El juego posicional da menos puntos. Osasuna Promesas va a ir a disputas, segundas jugadas y balón parado”, incide Álvaro Gómez.

Jota, que apunta a titular por lo visto en los últimos duelos, será el encargado de enlazar con los dos puntas: “Juego con un pivote por detrás y otro a mi lado. Me encuentro cómodo y tienes ayudas. Así puedo jugar más liberado e intentar el uno contra uno por dentro. He sido siempre un jugador muy versátil y me he adaptado”.

El arranque de competición de Unionistas necesita ser poderoso para espantar las dudas. Osasuna Promesas en casa; Arenteiro y Guadalajara fuera; el Real Avilés en el Reina Sofía; y la visita al histórico Arenas de Getxo. Ese será el primer parcial para el equipo de Oriol Riera. Y, como buen estudiante, Unionistas debe ir con los deberes al día.