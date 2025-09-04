Arranca la Feria de Día 2025 en Salamanca y las casetas ya abren al público

La Feria de Día 2025 ha arrancado en Salamanca con gran expectación. Las diferentes autoridades de la capital del Tormes se han dado cita en la plaza del Mercado para inaugurar una de las zonas en la que los Pinchos de Feria se podrán degustar por un precio de 3,5 euros y la consumi

Con un gran ambiente, miles de salmantinos y visitantes de la ciudad se darán cita en cualquiera de las zonas habilitadas para las casetas, y que puedes consultar en este enlace, y donde habrá un total de 28 establecimientos divididos en cinco áreas diferentes.

Relacionado Estas son las diferentes zonas y sus pinchos de la Feria de Día de Salamanca 2025

Asimismo, desde este jueves, 4 de septiembre, y hasta el 15 de septiembre, las casetas permanecerán abiertas pudiendo ofrecer hasta cuatro pinchos, para así asegurar la calidad u la trazabilidad de los productos, pudiendo incluir un pincho de cuchara al mediodía. Del mismo modo, los clientes podrán votar por el “Mejor Pincho de Feria” escaneando el código QR disponible en cualquiera de los 28 lugares.

Por otro lado, cabe destacar que los diferentes días habrá actividades para que las familias de la capital del Tormes y los turistas puedan disfrutar de la música en directo, con conciertos en La Alamedilla los días 4, 5, 6 y de septiembre a las 20:00 horas, y con charangas en la zona de la Plaza del Mercado el sábado 6 y domingo 14; y en los Bandos el domingo 7, martes 9, miércoles 10 y sábado 13.