La Feria de Día 2025 rompe récords con más de 855.000 asistentes en Salamanca

La Feria de Día 2025 ha cerrado con un balance altamente positivo tanto en participación como en organización, según la evaluación presentada por Jorge Carlos Moro, presidente de la Asociación de Empresarios de Hostelería de Salamanca. Con más de 855.000 personas consumiendo en las casetas repartidas por la ciudad, esta edición ha vuelto a consolidarse como una de las actividades más exitosas de las Ferias y Fiestas de Salamanca.

Uno de los aspectos más destacados ha sido la coincidencia estratégica de los fines de semana del 4 al 15 de septiembre, lo que ha contribuido a la rentabilidad de los negocios hosteleros. Especialmente positivo fue el segundo fin de semana (12, 13 y 14 de septiembre), coincidiendo con el festivo del día 8, que permitió alargar la celebración y mejorar los datos respecto a ediciones anteriores. El sábado 13 de septiembre, en la franja de 21:00 a 00:00 horas, fue el momento de mayor afluencia de público tal y como ha destacado Moro.

La Música, elemento clave este año

Durante la Feria de Día se celebraron nueve actuaciones musicales (la mayoría en La Alamedilla) y ocho charangas, principalmente en la Plaza de los Bandos y la Plaza del Mercado. “Todas ellas registraron una excelente acogida, especialmente entre familias y público intergeneracional” ha manifestado el presidente de la Asociación de Empresarios de Hostelería.

“La zona de La Alamedilla, que venía en declive desde hace cuatro años, ha vivido una auténtica revitalización gracias al compromiso de los hosteleros. Se ha transformado en un espacio de encuentro familiar, con música para todas las edades y un ambiente alegre y acogedor” recalcó Moro.

Calidad, seguridad y limpieza

La empresa Biorama tal y como ha informado Moro llevó a cabo 95 controles de calidad a lo largo de la feria, todos con resultados satisfactorios. Destacó el establecimiento "Verdi", elegido por segundo año consecutivo como la mejor caseta, según la votación a través de los QR.

En cuanto a la seguridad, la Policía Local y la Policía Nacional realizaron controles diarios para asegurar el cumplimiento de las normas, incluyendo el montaje y desmontaje de casetas. “La evaluación de seguridad fue impecable, ningún incidente grave registrado a pesar de la gran afluencia” manifestó el presidente de la Asociación.

Se reconoció también el trabajo de los servicios de limpieza, que lograron mantener la ciudad en perfectas condiciones incluso durante las madrugadas: “Salamanca es una ciudad limpia y eso es algo que hay que destacar”, señaló Moro.

Un aspecto que también se abordó es la limitación de espacios en zonas históricas. La Asociación lamenta no poder estar presente en lugares emblemáticos donde anteriormente se colocaban casetas:

“No creemos que la hostelería perjudique al patrimonio. Salamanca es una ciudad limpia y cuidadosa, y las actuaciones de limpieza funcionan perfectamente para mantenerla así”, declaró Moro.

Mirada a 2026 con la 21ª edición de la Feria de Día

Desde la Asociación de Empresarios de Hostelería se ha enfatizado su papel como proponentes de ideas que buscan mejorar la experiencia ciudadana y dinamizar la economía:

“Siempre hacemos propuestas atrevidas. A veces no salen adelante, pero trabajamos por el beneficio de la hostelería y también por el divertimento de los ciudadanos. El Ayuntamiento dispone, pero nosotros seguiremos proponiendo, con crítica constructiva, profesionalidad y experiencia” ha incidido el presidente Jorge Moro.

Ya se ha solicitado una nueva reunión con el Ayuntamiento para preparar la 21ª edición de la Feria de Día en 2026, con el objetivo de seguir mejorando esta actividad tan querida por locales y visitantes.

“Este año hemos visto más gente que nunca. Desde personas mayores con carros de niños hasta jóvenes disfrutando de los conciertos. Ha sido una feria de todos y para todos”, finalizó Moro.

Además, desde hace tiempo se ha solicitado al Ayuntamiento la creación de nuevos espacios amplios para albergar eventos de mayor escala. La confirmación de que se está trabajando en este proyecto fue calificada como “una buenísima noticia” para la ciudad y para el sector hostelero, ya que permitirá organizar festivales y conciertos de relevancia durante el año.